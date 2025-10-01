شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»



دبي (الاتحاد)



أعلنت بطولتا دبي بريمير بادل بي 1، وجولة دي بي ورلد للجولف، اللتان تقامان برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن شراكة جديدة بينهما لتوفير أنشطة مشتركة وخصومات حصرية على التذاكر، وتجارب مشجعين متميزة في بطولتي هذا العام، والمقررتين من 9 إلى 16 نوفمبر المقبل.

يمثّل التعاون خطوة مهمة في الجمع بين رياضتين رائدتين، وربط جمهور الجولف والبادل، من خلال تفاعل رياضي مبتكر، كما يعزّز دور دبي المتنامي مركزاً رياضياً عالمياً، ويدعم مبادرات مجتمعية أوسع نطاقاً، باعتبار 2025 عام المجتمع في الإمارات، ومنها أيضاً تحدي دبي للياقة البدنية (30×30)، حيث تشجع المبادرتان على الشمولية، والمشاركة واتّباع أنماط حياة صحية في جميع أنحاء دبي.

وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لبطولة دبي بريمير بادل بي 1 وجالوب جلوبال: «تُعد الشراكة مع بطولة جولة دي بي ورلد للجولف 2025 إنجازاً مهماً لبطولة دبي بريمير بادل بي 1، إذ نواصل جهودنا لجعل رياضة البادل في متناول الجميع وتفاعلها مع جمهور أوسع، وتماشياً مع مبادرات مثل 2025 عام المجتمع في الإمارات، نهدف إلى إلهام المزيد من الناس لاكتشاف متعة الرياضة، والاحتفاء بدور دبي المتنامي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم».

من جانبه، قال قال فريدي شمايسر، رئيس البطولات ومدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد: «يسعدنا التعاون مع بطولة دبي بريمير بادل بي1 لإطلاق هذه الشراكة الجديدة والمثيرة، ويعكس التكامل بين الجولف والبادل الابتكار والشمولية اللذين يُعدّان جوهر مهمة جولة دي بي ورلد، ويدعمان في الوقت نفسه رؤية دبي الأوسع المتمثلة في تشجيع أنماط الحياة النشطة والقائمة على المجتمع، وسنوفر معاً تجارب فريدة للجماهير تُبرز دبي كمركز للرياضة والترفيه والتواصل الثقافي».