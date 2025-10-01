الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»

شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
1 أكتوبر 2025 15:05

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سوق واعدة لأحدث ابتكارات النقل المستدام
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لكبار السن 2025


أعلنت بطولتا دبي بريمير بادل بي 1، وجولة دي بي ورلد للجولف، اللتان تقامان برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن شراكة جديدة بينهما لتوفير أنشطة مشتركة وخصومات حصرية على التذاكر، وتجارب مشجعين متميزة في بطولتي هذا العام، والمقررتين من 9 إلى 16 نوفمبر المقبل.
يمثّل التعاون خطوة مهمة في الجمع بين رياضتين رائدتين، وربط جمهور الجولف والبادل، من خلال تفاعل رياضي مبتكر، كما يعزّز دور دبي المتنامي مركزاً رياضياً عالمياً، ويدعم مبادرات مجتمعية أوسع نطاقاً، باعتبار 2025 عام المجتمع في الإمارات، ومنها أيضاً تحدي دبي للياقة البدنية (30×30)، حيث تشجع المبادرتان على الشمولية، والمشاركة واتّباع أنماط حياة صحية في جميع أنحاء دبي.
وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لبطولة دبي بريمير بادل بي 1 وجالوب جلوبال: «تُعد الشراكة مع بطولة جولة دي بي ورلد للجولف 2025 إنجازاً مهماً لبطولة دبي بريمير بادل بي 1، إذ نواصل جهودنا لجعل رياضة البادل في متناول الجميع وتفاعلها مع جمهور أوسع، وتماشياً مع مبادرات مثل 2025 عام المجتمع في الإمارات، نهدف إلى إلهام المزيد من الناس لاكتشاف متعة الرياضة، والاحتفاء بدور دبي المتنامي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم».
من جانبه، قال قال فريدي شمايسر، رئيس البطولات ومدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد: «يسعدنا التعاون مع بطولة دبي بريمير بادل بي1 لإطلاق هذه الشراكة الجديدة والمثيرة، ويعكس التكامل بين الجولف والبادل الابتكار والشمولية اللذين يُعدّان جوهر مهمة جولة دي بي ورلد، ويدعمان في الوقت نفسه رؤية دبي الأوسع المتمثلة في تشجيع أنماط الحياة النشطة والقائمة على المجتمع، وسنوفر معاً تجارب فريدة للجماهير تُبرز دبي كمركز للرياضة والترفيه والتواصل الثقافي».

الإمارات
دبي
مجلس دبي الرياضي
الجولف
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©