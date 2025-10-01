بايرن ميونيخ يكرر إنجازه بعد 13 عاماً!



حقق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم فوزاً كبيراً على بافوس القبرصي 5-1، في دوري أبطال أوروبا، ليرفع سجل انتصاراته المتتالية هذا الموسم إلى تسع مباريات متتالية في كافة المسابقات، وهذا إنجاز حققه الفريق من قبل تحت قيادة المدرب القدير يوب هاينكس.

وقال يان- كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي، في كلمته خلال مأدبة العشاء بعد المباراة: «تسعة انتصارات في تسع مباريات رسمية، عزيزي فينسنت كومباني، آخر من حقق ذلك كان يوب هاينكس في موسم 2012- 2013 لقد مر وقت طويل».

وتحت قيادة هاينكس، فاز بايرن بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني (البوندسليجا) وكأس ألمانيا في موسم 2012 - 2013، ويأمل كومباني، المدرب الحالي، أن يُكرر نفس الإنجاز.

وقال كومباني: «قلت بوضوح قبل أول مباراة إن حلمنا هو التواجد في النهائي، وأن يكون لدينا فرصة للفوز باللقب، الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب للغاية، لكننا الآن في خضم المنافسة، وعلينا أن نركز فقط على الفوز بالمباراة القادمة».

وقال اللاعب جوشوا كيميتش إن الانسجام الذي نعيشه ليس من قبيل الصدفة، بينما صرح المهاجم هاري كين، الذي سجّل هدفين ضد بافوس، بأنهم يريدون «البناء على الزخم الذي نملكه منذ بداية الموسم».

وقال كين: «ربما بدا الأمر سهلاً، لكن ذلك يعود لطريقة لعبنا، من خلال الضغط، والكرات الثانية، وكيفية اختراق الخطوط، لدينا هذا الزخم، ونرغب بشدة في الحفاظ عليه». وانتهت سلسلة الانتصارات المتتالية لهاينكس مع بايرن في المباراة الرسمية العاشرة من الموسم، عندما خسر بايرن أمام باتي بوريسوف 1 - 3 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبإمكان كومباني أن يتقدم خطوة أخرى، إذا فاز على آينتراخت فرانكفورت في الدوري يوم السبت المقبل.

وقال المدير الفني: «نثق في جميع اللاعبين الذين نملكهم، ولهذا السبب نستخدمهم جميعاً، وسنواصل القيام بذلك، أولويتي هي أن نواصل تقديم الأداء الجيد، كل ما نحققه لا يتحقق إلا من خلال الفريق، لدي ثقة بنسبة مئة بالمئة في كل لاعب في تشكيلتي».