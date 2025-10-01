الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
باومان: نوير لا يزال أحد أفضل الحراس في العالم

باومان: نوير لا يزال أحد أفضل الحراس في العالم
1 أكتوبر 2025 16:16

 
برلين (د ب أ)

يعتقد أوليفر باومان، حارس هوفنهايم والمنتخب الألماني لكرة القدم، أن مانويل نوير لايزال أحد أفضل حراس المرمى في العالم.
وقال باومان لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية في مقابلة: «بالتأكيد هو يحدد المعايير، مانويل من بين أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم».
وأصبح باومان هو الحارس الأساسي للمنتخب الألماني، بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، رغم استمراره مع بايرن، وجاء اختيار باومان أيضا نتيجة تعرّض الخيار الأول ليوليان ناجلسمان، المدير الفني، مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، لإصابتين طويلتي الأمد».
ولدى حارس هوفنهايم علاقة جيدة مع نوير ولا يعير أي اهتمام للشائعات، التي تشير إلى أن حارس بايرن ميونيخ، قد يعود للمنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم 2026. وقال: «مانو فوق كل ذلك، سواء على الصعيد الشخصي أو الرياضي»، مضيفاً أن نوير حافظ على تواضعه رغم كل الشائعات.
والآن يريد باومان أن يحافظ على مركزه حتى بعد عودة تير شتيجن من الإصابة، وقال: «إنه امتياز لي أن أكون ضمن المنتخب الوطني، وأرغب في مساعدة الفريق، لفترة طويلة، كنت في الخلفية، على دكة البدلاء، أما الآن، فأنا داخل الملعب».
وأضاف: «عندما يعود مارك، سأدعمه وسأدعم أي قرار يتخذه المدرب. ولكن في الوقت الحالي، الرياضي والشخص الذي يسعى إلى الكمال بداخلي يقول: أنا أستمتع حقاً بهذه اللحظة وأرغب في خوض المزيد من المباريات الدولية».
ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان، الخميس، قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي التصفيات أمام لوكسمبورج (10 أكتوبر) وأيرلندا الشمالية (13 أكتوبر).

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن
بايرن ميونيخ
هوفنهايم
مانويل نوير
