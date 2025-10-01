«دبي للسلة» يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي



دبي (الاتحاد)



دخل فريق دبي لكرة السلة التاريخ بعدما احتفل بأول انتصار له في الدوري الأوروبي «اليوروليج»، بفوزه على العملاق الصربي بارتيزان موزارت بيت أمام جماهيره الغفيرة في دبي، لتكون هذه الليلة انطلاقة رحلة استثنائية، ليس للفريق فحسب، بل لمدينة دبي بأكملها.

بدأ فريق «دبي لكرة السلة» اللقاء بقوة، حيث قاد دافيس بيرتانز الهجوم من خارج القوس، ليمنح الفريق تقدماً مبكراً بفارق 8 نقاط (18-10). ومع نهاية الربع الأول، كان الفريق مسيطراً بشكل كامل، موسعاً الفارق إلى 28-18.

في الربع الثاني تباطأ إيقاع اللعب قليلاً، لكن فريق «دبي لكرة السلة» حافظ على توازنه وتقدمه عند الاستراحة بنتيجة 47-40، مع بداية الربع الثالث، واجه الفريق التحدي الأكبر، حين عاد «بارتيزان» بقوة، وسجّل سلسلة 8-0 ليتقدم 48-47.

وعن المباراة، قال مدرب دبي لكرة السلة يوريكا جوليماتش: «أثبت اللاعبون أننا لا نهاب الكبار، صحيح أن بارتيزان حاول أن يعيد المباراة لمصلحته، ولكن بروح الفريق ودفاعنا القوي استعدنا السيطرة وحسمنا الانتصار، الفوز في أول ظهور لنا في اليوروليج، وعلى أرضنا، رسالة واضحة بأن فريق دبي لكرة السلة قادم بقوة، هذا الانتصار يمنحنا الثقة، ويؤكد أننا قادرون على مقارعة أي فريق إذا لعبنا ككتلة واحدة».

وهنا جاء الدور الحاسم لمفيوندو كابنجيلي، الذي قدّم سلسلة من اللقطات القوية، مدعوماً بتألق دواين بايكون ودجنان موسى، ليستعيد فريق «دبي لكرة السلة» زمام المبادرة ويُنهي الربع الثالث متقدماً 68-56.

واصل الفريق زخمه في الربع الأخير، وافتتحه بسلسلة 5-0 ليوسّع الفارق إلى 73-56، قبل أن يتسع الفارق إلى 20 نقطة (78-58)، ليحسم اللقاء بثقة وسط أجواء تاريخية.

بهذا الفوز، لم يحقق فريق «دبي لكرة السلة» أول انتصار له في اليوروليج فحسب، بل كتب صفحة جديدة في مسيرته، مؤكداً أن مكانه بين كبار أندية أوروبا مستحق عن جدارة.

ويستعد الفريق لمواجهة جديدة في الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليج) أمام موناكو، قبل أن يعود إلى دبي لخوض مباراته الأولى في الدوري الأدرياتيكي 6 أكتوبر على أرضه في كوكا كولا أرينا.