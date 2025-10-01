بكين تمنح سينر «اللقب21»



بكين (أ ف ب)



حقق الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانياً عالمياً، لقبه الـ21 في مسيرته الاحترافية بتتويجه بطلاً لدورة بكين في التنس (500 نقطة)، إثر فوزه السهل على الشاب الأميركي ليرنر تيان 6-2 و6-2 في المباراة النهائية.

ولم يترك سينر المصنف أول في الدورة اليابانية، أي فرصة لتيان البالغ من العمر 19 عاماً، والذي استفاد من انسحاب الروسي دانييل مدفيديف من دور الأربعة لبلوغ المباراة النهائية الأولى في مسيرته الاحترافية.

وضرب سينر بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة في 34 دقيقة، بعدما كسر إرسال الأميركي المصنف 52 عالمياً في الشوطين الأول والخامس، ثم حسم الثانية بالنتيجة ذاتها في 38 دقيقة، بعدما كسر إرسال تيان في الشوطين الخامس والسابع.

وهي المرة الثانية التي يُتوج فيها سينر بلقب دورة بكين، بعد عام 2023 عندما تغلب على مدفيديف في المباراة النهائية.

وبات سينر، البالغ من العمر 24 عاماً، ثالث لاعب يفوز بأكثر من لقب في دورة بكين بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش (6) والإسباني رافايل نادال (لقبان).

كانت خسارة سينر الوحيدة على ملعب بكين الماسي المركزي أمام غريمه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي فاز بالمباراة النهائية العام الماضي بثلاث مجموعات مثيرة، لكنه فضل هذا العام عدم الدفاع عن لقبه والمشاركة في دورة طوكيو التي تُوج بلقبها على حساب الأميركي تايلور فريتس.

كما أنه اللقب الثالث لسينر هذا الموسم، بعد بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، أولى وثالثة البطولات الأربع الكبرى توالياً.

وقال سينر الفائز بأربع بطولات غراند سلامة: «إنه مكان متميز جداً بالنسبة لي».

ويملك سينر الآن فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم، بعد انسحاب ألكاراز من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة بسبب مشكلات بدنية.

وانتزع الإسباني الصدارة من سينر، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، مطلع الشهر الماضي.

وسيكون سينر المصنف الأول في دورة شنغهاي التي انطلقت هذا الأسبوع.

وفي دورة السيدات للألف نقطة، بلغت التشيكية ليندا نوسكوفا السادسة والعشرون ثمن النهائي بتغلبها على الروسية أناستاشا بوتابوفا 6-2 و6-4.

وتلتقي نوسكوفا في الدور المقبل مع البريطانية سوناي كارتال التي حققت مفاجأة مدوية بفوزها على الروسية ميرا أندرييفا الرابعة 7-5 و2-6 و7-5.