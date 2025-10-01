248 رياضياً يمثلون الإمارات في الألعاب الآسيوية للشباب والتضامن الإسلامي



معتصم عبدالله (أبوظبي)



كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرها بدبي، بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية، عن تفاصيل مشاركة الإمارات في دورتين رياضيتين بارزتين خلال أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، هما الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، وألعاب التضامن الإسلامي السادسة في السعودية من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

ويمثّل الإمارات في الألعاب الآسيوية للشباب 152 رياضياً، بواقع 107 لاعبين و45 لاعبة يتنافسون في 19 لعبة، أبرزها كرة اليد والسلة 3×3، الفروسية «قفز الحواجز والقدرة»، ألعاب القوى، السباحة، الملاكمة، المواي تاي، الجودو، الجوجيتسو، الترايثلون، وسباقات الهجن، إلى جانب رياضات حديثة مثل الألعاب الإلكترونية، وتشهد الدورة مشاركة 5000 رياضي من 45 دولة، يتنافسون في 24 رياضة و253 مسابقة.



وأكد أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أن إدراج رياضات مثل القدرة والجوجيتسو والمواي تاي للمرة الأولى يمثل إضافة نوعية تعكس التطور المتسارع للحركة الرياضية الآسيوية، مشيراً إلى أن الدورة تُعد محطة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، وفرصة مثالية لاكتشاف المواهب الواعدة وصقلها بخبرات تنافسية دولية.

ويستهل منتخب كرة اليد مشواره في الدورة بمواجهة كازاخستان 19 أكتوبر، وهونج كونج في 20 أكتوبر، قبل لقاء إيران في 21 من الشهر ذاته، ضمن المجموعة الثالثة.

وفي المقابل، تخوض الإمارات منافسات ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض بوفد قوامه 96 رياضياً بينهم 64 لاعباً و32 لاعبة، يمثلون 15 رياضة تشمل الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، المواي تاي، التايكواندو، الفروسية، المبارزة، رفع الأثقال، تنس الطاولة، الألعاب الإلكترونية، والهجن، إلى جانب ألعاب القوى ورفع الأثقال لأصحاب الهمم، ويشارك في الدورة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة.

واستعرض ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس لجنة الشؤون الفنية، الأبعاد الاستراتيجية للمشاركتين، مؤكداً أن اللجنة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف الفئات العمرية لمواليد «2008– 2011» و«2010 – 2014»، في إطار خطة إعداد متكاملة نحو «داكار 2026» و«لوس أنجلوس 2028».

وقال التميمي: «ننظر إلى هذه المحطات باعتبارها فرصاً نوعية لتطوير المواهب الوطنية وتعزيز الخبرة التنافسية للاعبينا، بما يرفع مستوى الرياضة الإماراتية ويعزّز حضورها الإقليمي والدولي».

وتحمل مشاركة وفد الإمارات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين طابعاً تاريخياً، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي يسجل فيها الرياضيون الإماراتيون ميداليات بالدورة منذ انطلاقتها عام 2009، فيما تملك الإمارات رصيداً مشرفاً في ألعاب التضامن الإسلامي بلغ 23 ميدالية، بينها الذهبية التاريخية التي حققها الدراج أحمد المنصوري في مضمار قونية 2022.