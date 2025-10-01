‏أبوظبي تتصدر صناعة الرياضة العالمية بالتجارب الرائدة



مراد المصري (أبوظبي)



تصدرت أبوظبي المشهد في صناعة الرياضة على الصعيد العالمي، باستعراض تجارب رائدة بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل الدولة وخارجها، وذلك في انطلاق أعمال منتدى صناعة الرياضة في أبوظبي 2025، الذي يتواصل يوم الخميس في قاعة المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، بمشاركة 500 من قادة وصناع القرار وكبار التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

ويحظى المنتدى بدعم رسمي من دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، فيما تنضم «إثارة» شريكاً رسمياً، إلى جانب شريك العلامة التجارية «واسرمان لايف»، وراعي الجلسات «نيلسن سبورتس آند إنترتينمنت».

وشارك غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، في الجلسة رئيسية حول تعزيز جودة الخدمات الرياضية وقيادة التحول الرقمي، والتي أكد فيها جهود الدولة من أجل جعل الرياضة متاحة للجميع، بداية من العائلات، وصولاً إلى الرياضيين المحترفين، وسط مساعي لتضامن الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والعمل مع وزارة الرياضة لتحقيق هذه الغايات، من خلال النقاشات التي كانت إيجابية والجهود المشتركة على المدى الطويل، لمواجهة التحديات ووضع الحلول اللازمة للتطوير لخدمة القطاع الرياضي والمجتمع بأكمله، وقال: «تهدف وزارة الرياضة إلى المشاركة في هذه المنتديات لاستعراض تجاربها والتعرف على تجارب الآخرين، ومعرفة أين وصلت صناعة الرياضة، ونحن حريصون على تحقيق متطلبات المرحلة القادمة في جعل الرياضة أسلوب حياة، وأن تكون الإمارات نموذجاً في الرياضة المجتمعية، والمدرسية، واكتشاف المواهب، والتحول الرقمي والمنافسة للوصول إلى منصات التتويج».

وأضاف: «نسعى لأن تعمل جميع الجهات تحت نظام موحد وفق استراتيجية واضحة، والأهم المرونة في استراتيجيتنا الرياضية لتحقيق النجاح، ودور الاتحادات بدأ يتضح أكثر لأن الوزارة أصبحت أوضح أكثر في المتطلبات، وتوفر الدعم المالي والتقني والفني، وعلى صعيد الدعم الفني يوجد لدينا لجنة النخبة تسعى أن تكون شريك فاعل في أهداف الاجتماعات للرياضات ذات الأولوية التي تم وضعها على خريطة الطريق لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وبريزبن 2032، وتبنت وزارة الرياضة وضع لجنة تسهم في التحول الرقمي للاتحادات في هذا الجانب، وهناك لجنة المواهب تعمل بقرب مع الاتحادات لاكتشاف المواهب في عمر مبكر».

وشهد اليوم الأول عقد جلسات عدة، من أبرزها مشاركة أيان راش وروبي فاولر نجمي ليفربول السابقين في استعراض مسيرتهما الرياضية، علماً أن محاور المنتدى تركز على التوجه الرياضي لأبوظبي ورؤيتها طويلة المدى، واستعراض أبرز الأحداث العالمية التي تستضيفها مثل سباقات «الفورمولا-1»، ودورة ألعاب الماسترز، ودوري كرة السلة الأميركية، وفعاليات «UFC»، وألعاب المستقبل، فيما تم استعراض رؤية السعودية لصناعة الرياضة في إطار رؤية 2030، ضمن أبرز التجارب للدول الصديقة في المنطقة.