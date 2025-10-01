محمد عثمان يهدي الإمارات برونزية «مونديال البارالمبية»



نبودلهي (الاتحاد)



واصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم تألقه في بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، بعدما أحرز البطل محمد عثمان الميدالية البرونزية في سباق 100م T34 بزمن 15.04 ثانية، مضيفاً إنجازاً جديداً لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية.

وأكد أبطال الإمارات، من خلال هذا الإنجاز، حضورهم القوي في البطولة، واستمرارهم في كتابة تاريخ مشرف يليق بمستوى رياضة أصحاب الهمم.

وشهد سباق 100م T34 منافسة مثيرة حتى خط النهاية، حيث انتزع التايلاندي تشايوت راتانا المركز الأول بزمن 15.00 ثانية، فيما جاء الأسترالي رييد ماكراكن ثانياً بزمن 15.04 ثانية، وبفارق أجزاء من الثانية حلّ لاعبنا محمد عثمان ثالثاً بالزمن ذاته، ما يعكس قوة التحدي في السباق، واحتل زميله أحمد نواد المركز السابع بزمن 15.59 ثانية.

ويبرهن هذا الإنجاز على الجاهزية العالية للاعبي المنتخب الوطني والروح التنافسية التي يتحلون بها، وهو ما يعكس ثمار الدعم الكبير من القيادة الرشيدة واللجنة البارالمبية الوطنية، ويعزز مكانة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية.