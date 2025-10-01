الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد عثمان يهدي الإمارات برونزية «مونديال البارالمبية»

محمد عثمان يهدي الإمارات برونزية «مونديال البارالمبية»
1 أكتوبر 2025 19:10

 
نبودلهي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سوق واعدة لأحدث ابتكارات النقل المستدام
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لكبار السن 2025


واصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم تألقه في بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، بعدما أحرز البطل محمد عثمان الميدالية البرونزية في سباق 100م T34 بزمن 15.04 ثانية، مضيفاً إنجازاً جديداً لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية.
وأكد أبطال الإمارات، من خلال هذا الإنجاز، حضورهم القوي في البطولة، واستمرارهم في كتابة تاريخ مشرف يليق بمستوى رياضة أصحاب الهمم.
وشهد سباق 100م T34 منافسة مثيرة حتى خط النهاية، حيث انتزع التايلاندي تشايوت راتانا المركز الأول بزمن 15.00 ثانية، فيما جاء الأسترالي رييد ماكراكن ثانياً بزمن 15.04 ثانية، وبفارق أجزاء من الثانية حلّ لاعبنا محمد عثمان ثالثاً بالزمن ذاته، ما يعكس قوة التحدي في السباق، واحتل زميله أحمد نواد المركز السابع بزمن 15.59 ثانية.
ويبرهن هذا الإنجاز على الجاهزية العالية للاعبي المنتخب الوطني والروح التنافسية التي يتحلون بها، وهو ما يعكس ثمار الدعم الكبير من القيادة الرشيدة واللجنة البارالمبية الوطنية، ويعزز مكانة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية.

الإمارات
محمد عثمان
ألعاب القوى
نيودلهي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©