نيتو: تشيلسي تعلم الدرس سريعاً

لندن (د ب أ)



يعتقد البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه تعلم الدرس سريعاً من خسارته الأولى ضد بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليفوز على بنفيكا بالجولة الثانية.

ومنح هدف ذاتي التفوق لتشيلسي على بنفيكا بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو، فيما لم يشهد اللقاء فرصاً محققة، ولكن بعد هزيمة فريق المدرب إنزو ماريسكا بنتيجة1 - 3 أمام بايرن ميونيخ، أعاد هذا الفوز الفريق إلى المسار الصحيح بعد ثلاث هزائم في أربع مباريات في كل البطولات.

وساهم نيتو مع زميله الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في هدف المباراة الوحيد الذي جاء بالدقيقة 18 وسجله ريتشارد ريوس، لاعب خط وسط بنفيكا، في مرمى فريقه بطريق الخطأ، بعدما حول كرة عرضية إلى داخل الشباك.

وقال نيتو عن فوز تشيلسي خلال تصريحات لموقع النادي الإلكتروني: «لقد تعلمنا من اللقاء الأول، ونحن سعداء للغاية».

وأضاف: «أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد للغاية، وكنا نعلم الصعوبات التي واجهتنا في المباراة الأولى، وحاولنا العمل بجهد كبير، لنحكم السيطرة على اللقاء، وأعتقد أننا أظهرنا صمود الفريق».

وتابع نيتو في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بنفيكا فريق صعب عندما تستضيفه، كنا ندرك أننا يتعين علينا بذل الجهد أمامه، ولعبنا بشكل جيد، وكان يمكن أن نتحكم أكثر في اللقاء بالمهارات التي لدينا، لكننا سعداء للغاية بالنقاط الثلاث».