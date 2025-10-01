الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيتو: تشيلسي تعلم الدرس سريعاً

نيتو: تشيلسي تعلم الدرس سريعاً
1 أكتوبر 2025 20:21

 

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»


يعتقد البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه تعلم الدرس سريعاً من خسارته الأولى ضد بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليفوز على بنفيكا بالجولة الثانية.
ومنح هدف ذاتي التفوق لتشيلسي على بنفيكا بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو، فيما لم يشهد اللقاء فرصاً محققة، ولكن بعد هزيمة فريق المدرب إنزو ماريسكا بنتيجة1 - 3 أمام بايرن ميونيخ، أعاد هذا الفوز الفريق إلى المسار الصحيح بعد ثلاث هزائم في أربع مباريات في كل البطولات.
وساهم نيتو مع زميله الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في هدف المباراة الوحيد الذي جاء بالدقيقة 18 وسجله ريتشارد ريوس، لاعب خط وسط بنفيكا، في مرمى فريقه بطريق الخطأ، بعدما حول كرة عرضية إلى داخل الشباك.
وقال نيتو عن فوز تشيلسي خلال تصريحات لموقع النادي الإلكتروني: «لقد تعلمنا من اللقاء الأول، ونحن سعداء للغاية».
وأضاف: «أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد للغاية، وكنا نعلم الصعوبات التي واجهتنا في المباراة الأولى، وحاولنا العمل بجهد كبير، لنحكم السيطرة على اللقاء، وأعتقد أننا أظهرنا صمود الفريق».
وتابع نيتو في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بنفيكا فريق صعب عندما تستضيفه، كنا ندرك أننا يتعين علينا بذل الجهد أمامه، ولعبنا بشكل جيد، وكان يمكن أن نتحكم أكثر في اللقاء بالمهارات التي لدينا، لكننا سعداء للغاية بالنقاط الثلاث».

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
تشيلسي
بنفيكا
بايرن
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©