«الفيفا» يراعي الحرارة المرتفعة في «مونديال 2026»!



لندن (د ب أ)



تحدث فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، عن إمكانية معاناة المشاهدين الأوروبيين لكأس العالم 2026 من بعض السهر لساعات متأخرة من الليل، لمتابعة لقاءات البطولة.

وشدد مونتالياني على مراعاة حرارة الصيف الشديدة عند جدولة المباريات في المسابقة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال مونتالياني، في تصريحات إعلامية، إن الفيفا سيتعلم من تجربة اللاعبين والمتفرجين في كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالولايات المتحدة في صيف العام الحالي.

وتتوافر في ملاعب، مثل أتلانتا ودالاس ولوس أنجليس خيارات التواجد في ملاعب مغطاة ومكيفة، مما يسمح بانطلاق المباريات في فترة بعد الظهيرة، لكن مونتالياني أشار إلى أن الموازنة بين الأمرين يبدو صعباً.

وأضاف نائب رئيس «الفيفا» في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «نجري محادثات يومية مع هيئات البث الأوروبية بشأن الملاعب التي يمكن اللعب فيها في الساعة الثالثة عصراً مثل أتلانتا، على سبيل المثال».

وتابع: «من الواضح أن ما نسعى للقيام به، بمجرد صدور جدول المباريات بعد قرعة البطولة في ديسمبر المقبل، هو بذل قصارى جهدنا لضمان أخذ كل ذلك في الاعتبار». وتساءل مونتالياني: «الآن، هل ستقام جميع المباريات في وقت مثالي تماماً من منظور تلفزيوني؟»، مضيفاً: «لا أعرف؛ لأن هناك الكثير من اللقاءات، ولكن كل ذلك مأخوذ في الاعتبار».

وأكد مونتالياني معارضته للفكرة التي طرحها اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» بزيادة عدد المشاركين في كأس العالم إلى 64 منتخباً في النسخة المئوية للمونديال عام 2030.

ورغم ذلك، بدا مسؤول «الفيفا» أكثر حماساً لإمكانية زيادة عدد المشاركين بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها عام 2029، من 32 إلى 48 فريقاً، حيث قال «لا أرى مبرراً لـ 64 فريقاً، لسنا وحدنا، بل إن الاتحادين الأوروبي والآسيوي لكرة القدم يعارضان ذلك».

واختتم مونتالياني تصريحاته قائلاً «كأس العالم للأندية حققت نجاحاً باهراً، ينبغي علينا تحديد ما هو ممكن، والتغييرات اللازمة بشأن عدد الفرق المشاركة والحدود القصوى لعدد الدول المشاركة هذا العام».