«سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1» يعزز مكانة أبوظبي السياحية والرياضية



أبوظبي (الاتحاد)



شهد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2024 حضوراً غير مسبوق، مع أعداد قياسية من الجماهير والزوار الدوليين، إلى جانب أثره الاقتصادي المتزايد.

وأكدت شركة إثارة، الجهة المنظمة للسباق، أن نسخة العام الماضي، كانت الأكبر على الإطلاق، حيث بلغ إنفاق الزوار 1.25 مليار درهم، مع حضور 192 ألف متفرج على مدار أربعة أيام من الإثارة والحماس.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 6.8% مقارنةً بالرقم القياسي السابق البالغ 1.165 مليار درهم، كما ارتفع عدد الحضور من 170 ألف متفرج في العام الماضي، إلى 192 ألفاً هذا العام، بنسبة نمو بلغت 12.9%، مع قدوم 70% من الجمهور من خارج الدولة.

يتواصل الحماس قبل انطلاق نسخة 2025 من السباق، التي ستقام على حلبة مرسى ياس من 4 حتى 7 ديسمبر، حيث تم بيع معظم التذاكر.

وفي ظل عدم حسم منافسات بطولة العالم للفورمولا -1، فإن الإقبال الكبير يعكس مكانة سباق جائزة أبوظبي الكبرى كفعالية رياضية وترفيهية عالمية مميزة، تجمع بين متعة المنافسات على الحلبة والتجارب الاستثنائية التي تمتد على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «يواصل سباق جائزة أبوظبي الكبرى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث حقق إيرادات بلغت 1.25 مليار درهم في الأثر الاقتصادي في نسخة 2024 على مدار أربعة أيام حافلة بالفعاليات، وهذا النجاح يعكس قدرتنا على تطوير السباق، ليُصبح وجهة شاملة تجمع بين الترفيه والسياحة والرياضة.

ومع الإقبال القياسي على شراء تذاكر نسخة 2025، يؤكد الجمهور ثقته بالتجربة الفريدة التي يوفرها سباق جائزة أبوظبي الكبرى، سواء على الحلبة أو خارجها. ويُلهمنا هذا الحماس لمواصلة الابتكار وتقديم لحظات استثنائية تبقى في ذاكرة الجمهور».

في عام 2024، وصل 85% من الزوار الدوليين إلى أبوظبي جواً، وكانت هذه الزيارة الأولى لأكثر من نصفهم. كما قام العديد منهم بتحويل إقامتهم إلى عطلة متكاملة استكشفوا خلالها معالم دولة الإمارات بعد انتهاء السباق.

واستمتع المشجعون بتجارب فريدة خارج الحلبة، حيث شملت تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى دخول حدائق جزيرة ياس الترفيهية والمعالم الثقافية مثل متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن، ما وفّر للزوار تجربة متكاملة في العاصمة.

وسُجلت أكثر من 30,000 زيارة لهذه المعالم خلال سباق عام 2024 في عطلة نهاية أسبوع.

وفي نسخة عام 2025، تم توسيع مزايا التذاكر لتشمل زيارة متحف «تيم لاب فينومينا»، ما يعزّز تجربة الزوار ويمنحهم فرصاً أكبر للاستمتاع باستكشاف معالم أبوظبي.

وشهدت فعالية «يا سلام وحفلات ما بعد السباق»، حضوراً قياسياً بلغ 110,000 شخص على مدار أربع ليالٍ في حديقة الاتحاد، حيث استمتعوا بأجواء مليئة بالإثارة والمرح أبقتهم في جزيرة ياس حتى ساعات متأخرة من المساء، ما زاد من مدة بقائهم وتجربتهم المميزة في الجزيرة.

كما جذبت فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى جمهوراً واسعاً عبر البث التلفزيوني، حيث تابع 62 مليون شخص نهائي بطولة العام الماضي على التلفزيون ومنصات البث الرقمية، ما عزّز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة والسياحة والترفيه.

وأضافت فرق الفورمولا-1 وسائقوها والمشاهير مزيداً من الحيوية على الفعاليات عبر مشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في وصول عدد المشاهدات إلى 4.6 مليار مشاهدة على الإنترنت ونشر الأنشطة والفعاليات في العالم الرقمي بكل تأثيرها وحماسها.

تُسهم الفعالية، إلى جانب أثرها السياحي، في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل والاستثمار في المجتمع. وكان 88% من موظفي حلبة مرسى ياس العام الماضي من مواطني الدولة، ما يوفر خبرات وفرصاً قيّمة للشباب والعمال المؤقتين.