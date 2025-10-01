الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
وزارة الرياضة تختتم أعمال الدورة الأولى لمنصة لجنة المواهب

وزارة الرياضة تختتم أعمال الدورة الأولى لمنصة لجنة المواهب
1 أكتوبر 2025 21:40

 
دبي (وام)

نظمت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، الدورة الأولى من الاختبارات الشاملة للاعبين المنضمين إلى منصة لجنة المواهب، على مدار 3 أيام، بأكاديمية «اتصالات إي أند» للرياضة والترفيه، بإشراف وزارة الرياضة.
وأوضحت اللجنة، في بيان، تنظيم الدورة بعد النجاح الذي حققته منصة لجنة المواهب بعد إطلاقها، باستقبال طلبات 800 رياضي، واختيار 126 لاعباً واعداً للمشاركة في الاختبارات.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوازرة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إن تنظيم الدورة الأولى خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف وتطوير المواهب.
وأضاف أن منصة لجنة المواهب نقلة نوعية في هذا المجال، لربط المواهب الواعدة بالجهات الرياضية المعنية، بما يضمن تمكين جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أن دعم المواهب الوطنية لا يقتصر على توفير بيئة تنافسية عادلة فحسب، بل يمتد إلى رعاية شاملة تستهدف صقل مهاراتهم، وإعدادهم للوصول إلى منصات التتويج، بتبني مسار متكامل يبدأ بالاكتشاف المبكر، ويمتد عبر برامج تطوير شاملة تشمل التدريب، والمعسكرات، والدعم الفني والإداري.
كما أكد التنسيق مع الاتحادات والأندية والمؤسسات التعليمية، ووضع آليات تقييم علمية وشفافة تعتمد على أفضل المعايير الدولية، لضمان وصول كل لاعب إلى المسار الذي يناسب قدراته.

