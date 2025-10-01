مدرب السويد يتهم أولسن بالتخلي عن المنتخب!



ستوكهولم (أ ب)



اتهم يون دال توماسون، المدير الفني لمنتخب السويد لكرة القدم، الحارس روبين أولسن بالتخلي عن المنتخب الوطني، بعد قراره الاعتزال دولياً، إثر إبلاغه بأنه لم يعد الحارس الأول للفريق.

وأعلن أولسن «25 عاماً» أنه سينهي مسيرته الدولية، بعد يوم من تلقيه مكالمة هاتفية من توماسون ليقول له إنه لن يبدأ المباراة أمام سويسرا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وجاء ذلك بعد أن ارتكب أولسن خطأ فادحاً أدى إلى هدف لمصلحة سلوفينيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في ليوبليانا الشهر الماضي ضمن تصفيات كأس العالم. وبعدها بأربعة أيام، شارك في الخسارة بهدفين نظيفين أمام كوسوفو، في مباراته الدولية الـ79 مع منتخب السويد.

وفي مقابلة مع صحيفة أفتونبلادت السويدية، قال أولسن، الذي يلعب حالياً لنادي مالمو بعد رحيله عن أستون فيلا خلال الصيف، إن قراره بالاعتزال الدولي سيظل قائماً طالما استمر يون دال توماسون مدربا للمنتخب؛ لأنه «قائد لا أرغب في العمل تحت قيادته».

وبسؤاله عن تصريحات أولسن، قال توماسون في مؤتمر صحفي إنه يشعر «بخيبة أمل» من رد الفعل.

وقال توماسون:«خذل زملاءه عندما اختار أن يكون منفتحاً وناقداً في العلن بدلاً من الوقوف إلى جانبهم. هذا أمر مخيب للآمال، ما تقوله لزملائك هو: «أنتم لستم جيدين بما فيه الكفاية».

وأضاف: «أنت تقول لزملائك، الذين يعملون بجد، إنني أستحق أكثر، لا أعتقد أن التصرف بهذه الطريقة صحيح».

وقال توماسون، إنه اعتقد أنه كان من المهم أن يتصل شخصياً بتوماسون «من منطلق الاحترام» ليخبره بأنه لم يعد الخيار الأول، وأن هذا القرار استند إلى «الأداء»؛ لأنه «لا يوجد مكان للراحة المجانية» في كرة القدم على أعلى مستوى.

وأكد توماسون، مهاجم المنتخب الدنماركي السابق الذي أصبح أول مدرب غير سويدي يدرب المنتخب السويدي:«دعمت روبين طوال الطريق عندما لعب، تحدثت كثيراً مع روبين، قام بعمل جيد للمنتخب الوطني لوقت طويل».

وأوضح: «لهذا السبب اتصلت به قبل يومين وأبلغته أنه لن يكون الحارس الأساسي أمام سويسرا، ولكنني أود حقاً أن يساعد المنتخب، قرر عدم مساعدة المنتخب؛ لأنه يريد أن يلعب أساسياً».

وقال توماسون أن فيكتور يوهانسون سيكون الحارس الأساسي أمام منتخب سويسرا يوم 10 أكتوبر.