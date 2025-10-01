الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
النصر يودع «سلة العرب» بالخسارة من الكويت

النصر يودع «سلة العرب» بالخسارة من الكويت
1 أكتوبر 2025 22:30

 
علي معالي (أبوظبي)

ودع النصر بطولة الأندية العربية بالخسارة أمام الكويت الكويتي 83-88 في دور الـ16، بعد مباراة قوية من الفريقين.
وفي مباراة ثانية، تأهل المنامة البحريني لدور الثمانية بالفوز على القادسية الكويتي 75-70، بعدما كان متأخراً في الربع الأول بفارق18، وأيضاً في معظم فترات المباراة، إلى أن حسم النتيجة في آخر دقيقتين، وفاز أهلي طرابلس الليبي على شعب حضرموت اليمني 96-66.
ويستكمل يوم الخميس دور الـ16، بإقامة 4 مباريات، تنطلق الأولى في الثانية ظهراً، بلقاء حامل اللقب العربي القطري أمام البشائر العماني، ويتبع في الرابعة بلقاء الريان القطري والميناء العُماني، وفي السادسة مساءً كاظمة الكويتي مع الوحدة السوري، على أن يسدل الستار عن الدور بلقاء الحكمة اللبناني والسيب العُماني.
وتحدد نتائج الدور الـ16 الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي الذي يقام السبت المقبل، ويلتقي فيه الكويت الكويتي مع الفائز من لقاء الريان القطري أمام الميناء اليمني، كما يلتقي أهلي طرابلس في الدور ذاته مع الفائز من مواجهة الحكمة اللبناني والسيب العُماني، وليواجه المنامة البحريني الفائز من لقاء الوحدة السوري مع كاظمة الكويتي، ويسدل الستار عن ربع النهائي، بمواجهة تجمع الفائزين من مباراتي حمص الفداء السوري أمام الأنطوني اللبناني، والعربي القطري أمام البشائر العُماني.

