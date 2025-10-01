الوصل يعبر الوحدات بهدفين في «أبطال آسيا 2»

معتز الشامي (أبوظبي)



انتزع الوصل انتصاره الثاني على التوالي، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعد فوزه على الوحدات الأردني 2-1، ليعتلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب، ومواصلة عروضه الرائعة.

وسجل للوصل فابيو ليما في الدقيقة 37، وسالدانيا في الدقيقة 63، بينما سجل جونيور أجاي هدف الوحدات في الدقيقة 94.

دخل الفريقان المباراة بأسلوب مختلف، حيث بدأ الوحدات بضغط هجومي، مستفيداً من سرعة لاعبيه على الأطراف وخبرة المنذر العلوي ومهند سمرين، في محاولة لمباغتة دفاع الوصل، وسرعان ما استعاد «الإمبراطور» زمام المبادرة، بفضل خبرة فابيو ليما ونيكولاس خيمينيز، ومعهما علي صالح وديالو.

وجاءت الدقيقة 37، لتمنح الوصل الأفضلية، بعدما نجح فابيو ليما في تنفيذ ضربة حرة مباشرة بمهارة عالية سكنت الشباك، لينهي الشوط الأول بتقدم «الأصفر» بهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل لويس كاسترو مدرب الوصل قراءته الدقيقة للمباراة، حيث أشرك «الثنائي» هوجو نيتو وماتيوس سالدانيا لتعزيز القوة الهجومية، وبعد دقائق من دخوله، تمكن سالدانيا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63، بتسديدة صاروخية رائعة، بعد تمريرة عرضية متقنة من خيمينيز.

ورغم محاولات الوحدات للعودة في النتيجة، ظل دفاع الوصل متماسكاً، فيما واصل لاعبو الوسط والهجوم بناء هجمات خطرة عززت السيطرة، وفي كرة عرضية تداخل جونيور أجاي مع دفاع الوصل، وحولها رأسية في شباك الحارس خالد السناني مسجلاً هدف الوحدات في الدقيقة 94، وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، أكد الوصل أنه يسير بخطى ثابتة قارياً، وأنه بات أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة، وسط مزيج من الخبرة والحيوية يقدمه لاعبوه داخل «المستطيل الأخضر».