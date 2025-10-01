فتح باب التسجيل للمشاركة في «تحدّي دبي للياقة»



دبي (الاتحاد)



أعلن «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية المجتمعية الهادفة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته التاسعة المقرر إقامتها من 1 إلى 30 نوفمبر المقبل، وتتيح المبادرة لجميع أفراد المجتمع وكذلك زوار الإمارة إمكانية المشاركة في أنشطة التحدي المتنوعة من خلال الالتزام كل يوم بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية على مدار 30 يوماً.

ويكتسب التحدي هذا العام أهمية استثنائية بتزامنه مع «عام المجتمع»، بما يعزز من الروابط الاجتماعية، ويحوّل النشاط البدني اليومي إلى تجربة جماعية تدعم تكوين عادات صحية مستدامة، تحت شعار «ابحث عن تحديك».

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «منذ انطلاقه، شكّل تحدي دبي للياقة ركيزة محورية في تجسيد رؤية دبي لتكون من أكثر مدن العالم صحة ونشاطاً. ويواصل مفهوم 30×30، ببساطته وفاعليته، تحفيز مختلف فئات المجتمع على جعل الصحة والرفاهية أولوية في حياتهم اليومية، وتكتسب الدورة التاسعة هذا العام قيمة خاصة بتزامنها مع عام المجتمع، بما يعكس دور ممارسة الأنشطة الرياضية في جمع الناس حول هدف واحد يعزز الترابط ويعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في ترسيخ أسلوب الحياة الصحية».

ومن جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يواصل تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ترسيخ أهميته واتساع تأثيره عاماً بعد عام، ليؤكد مكانته أحد أبرز المبادرات التي تعزز الصحة والرفاهية على المدى الطويل، وتكتسب الدورة التاسعة هذا العام بعداً خاصاً بتزامنها مع عام المجتمع، حيث تبرز قيم الترابط والعمل الجماعي من خلال برنامج متكامل يضم فعاليات رئيسية مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية، ودبي يوغا، إلى جانب القرى، ومراكز اللياقة، وآلاف الأنشطة المجتمعية المنتشرة في أنحاء المدينة. ونحن نتطلع إلى النسخة العاشرة في عام 2026 بمزيد من الطموح لترسيخ ثقافة دبي مدينة نشطة وصحية، وبناء أسس راسخة تضمن حياة أفضل للأجيال المقبلة».

وشهدت الدورات الثماني السابقة إقبالاً واسعاً من سكان دبي وزوارها، حيث شارك في دورة العام الماضي 2.7 مليون شخص، بزيادة بلغت 244% منذ انطلاق التحدي في العام 2017. ومع كل دورة جديدة، يواصل تحدي دبي للياقة مساهمته في تمكين الأفراد من استكشاف الوسائل والمحفزات التي تجعلهم يمارسون الرياضة، وذلك في إطار رسالة بسيطة وملهمة تتمثل في 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم على مدار 30 يوماً (30×30).

وتتضمن فعاليات هذا العام أربعة تحديات كبرى رئيسية، وهي: «تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد» في 2 نوفمبر، و«تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي» في 23 نوفمبر، و«تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات» يومي 8 و9 نوفمبر، و«دبي يوغا» في 30 نوفمبر. كما يمكن للجمهور المشاركة عبر ثلاث قرى مجانية للياقة وهي: «قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة»، و«قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل»، و«قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء»، إلى جانب أكثر من 25 مركزاً مجتمعياً للياقة، وآلاف الحصص التدريبية المجانية المنتشرة في جميع أنحاء دبي.

كما تستضيف الدورة التاسعة من تحدي دبي للياقة مجموعة من أبرز البطولات الرياضية العالمية التي تسهم في تحقيق أهداف 30×30 وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضة والصحة، من بينها: «دبي بريميير بادل»P 1 من 9 حتى 16 نوفمبر، و«بطولة ترايثلون دبي T 100» يومي 15 و16 نوفمبر، والموسم الأول من «بيسبول يونايتد» يومي 25 و26 نوفمبر، والبطولة الختامية لـ «جولة دي بي ورلد للجولف» من 13 حتى 16 نوفمبر، و«طيران الإمارات دبي 7s» من 28 حتى 30 نوفمبر.