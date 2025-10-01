الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد المصارعة يستعرض خطط تطوير اللعبة في 2026

اتحاد المصارعة يستعرض خطط تطوير اللعبة في 2026
1 أكتوبر 2025 23:13

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سوق واعدة لأحدث ابتكارات النقل المستدام
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لكبار السن 2025


استعرض مجلس إدارة اتحاد المصارعة خلال اجتماعه الرابع في مقره بأبوظبي، المحاور الاستراتيجية لخطته في مقدمتها أجندة الربع الأخير من عام 2025، وخطة عمل عام 2026، وأولويات تطوير رياضة المصارعة في الدولة.
ترأس الاجتماع الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة طلال الهاشمي، وعبد الرحيم النعيمي، وموزة آل علي، والدكتور زياد صالح، وسيف الراشدي، وعيسى خوري.
وناقش المجلس مخرجات المخيم الصيفي 2025، والنجاح الكبير الذي حققه في استقطاب الأطفال والناشئة، وأهميته في بناء قاعدة مستقبلية من المواهب الصاعدة، وتمكينها من المهارات التنافسية، وتطوير قدراتها.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح مركز الإمارات للمصارعة في أبوظبي، ودوره المحوري بوصفه منصة رئيسية لتأهيل اللاعبين وصقل المواهب، ووضع خطة لافتتاح مراكز إضافية، بما يرسخ انتشار اللعبة على نطاق واسع، وزيادة عدد الممارسين لها بين فئات المجتمع المختلفة.
واعتمد مجلس الإدارة أجندة الفعاليات المقبلة للبطولات المقررة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف الفئات العمرية كافة، وأبرزها بطولات المصارعة الشاطئية، بالإضافة إلى الفعاليات المجتمعية، لتعزيز الوعي برياضة المصارعة في مختلف إمارات الدولة.
وأكد المجلس التزامه بترسيخ مكانة الاتحاد إقليمياً ودولياً، عبر شراكات استراتيجية نوعية مع مؤسسات وطنية رائدة، وتبني خطط طويلة المدى، تسهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز استدامة الموارد، لإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في الاستحقاقات الرياضية العالمية.

الإمارات
أبوظبي
المصارعة
اتحاد المصارعة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©