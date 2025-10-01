اتحاد المصارعة يستعرض خطط تطوير اللعبة في 2026



أبوظبي (وام)



استعرض مجلس إدارة اتحاد المصارعة خلال اجتماعه الرابع في مقره بأبوظبي، المحاور الاستراتيجية لخطته في مقدمتها أجندة الربع الأخير من عام 2025، وخطة عمل عام 2026، وأولويات تطوير رياضة المصارعة في الدولة.

ترأس الاجتماع الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة طلال الهاشمي، وعبد الرحيم النعيمي، وموزة آل علي، والدكتور زياد صالح، وسيف الراشدي، وعيسى خوري.

وناقش المجلس مخرجات المخيم الصيفي 2025، والنجاح الكبير الذي حققه في استقطاب الأطفال والناشئة، وأهميته في بناء قاعدة مستقبلية من المواهب الصاعدة، وتمكينها من المهارات التنافسية، وتطوير قدراتها.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح مركز الإمارات للمصارعة في أبوظبي، ودوره المحوري بوصفه منصة رئيسية لتأهيل اللاعبين وصقل المواهب، ووضع خطة لافتتاح مراكز إضافية، بما يرسخ انتشار اللعبة على نطاق واسع، وزيادة عدد الممارسين لها بين فئات المجتمع المختلفة.

واعتمد مجلس الإدارة أجندة الفعاليات المقبلة للبطولات المقررة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف الفئات العمرية كافة، وأبرزها بطولات المصارعة الشاطئية، بالإضافة إلى الفعاليات المجتمعية، لتعزيز الوعي برياضة المصارعة في مختلف إمارات الدولة.

وأكد المجلس التزامه بترسيخ مكانة الاتحاد إقليمياً ودولياً، عبر شراكات استراتيجية نوعية مع مؤسسات وطنية رائدة، وتبني خطط طويلة المدى، تسهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز استدامة الموارد، لإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في الاستحقاقات الرياضية العالمية.