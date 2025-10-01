نيوكاسل يكتسح سان جيلواز برباعية



أندرلخت (أ ف ب)



سطّر نيوكاسل الإنجليزي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة.

ويدين «ماجبايز» بفوزه إلى أهداف الوافد الجديد الألماني فولتيماده (17) وأنتوني جوردون (43 و64 من ركلتي جزاء) وهارفي بارنز (81).

وبات في رصيد نيوكاسل ثلاث نقاط، بالتساوي مع النادي البلجيكي الفائز على أيندهوفن الهولندي 3-1 في الجولة الأولى.

وكان نيوكاسل استهل مشاركته القارية بالخسارة أمام برشلونة الإسباني 1-2، إلا أنّ فوزه قد يكون مهماً معنوياً أكثر منه فنياً، إذ يقدم فريق المدرب إيدي هاو أداءً متذبذباً في الدوري المحلي، حيث اكتفى بتحقيق انتصار يتيم من أصل سبع مباريات، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط.

ودفع هاو بالوافدين الجديدين فولتيماده والسويدي أنتوني إيلانجا أساسيين للمرة الأولى، إلى جانب جوردون، في ظل سعي النادي لإيجاد إيقاعه بعد رحيل نجمه السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول.

وتمكن فولتيماده من تسجيل هدفه الثالث مع الفريق منذ انضمامه من شتوتجارت الألماني برقم قياسي للنادي بلغ 92 مليون دولار، ذلك بعد أن غمز تسديدة الإيطالي ساندرو تونالي في المرمى (17).

وكسب إيلانجا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ من فيدي ليسن، فانبرى جوردون بنجاح إليها مضاعفا تقدم فريقه (43).

وحصل نيوكاسل على ركلة جزاء ثانية بعد العودة ألي تقنية الحكم المساعد «في أيه آر» لوجود لمسة يد على كامييل فان دي بيري، فانبرى جوردون مرة ثانية للركلة بنجاح (64).

وواصل بارنز مهرجان الأهداف بعد تتويجه هجمة مرتدة بهدف رابع (81).

وخاض سان جيلواز اللقاء على ملعب أندرلخت الذي يعتمده في المسابقة القارية موقتاً بسبب عدم امتثال ملعبه لمعايير الاتحاد الأوروبي «اليويفا».

وهذه الخسارة الأولى لسان جيلواز بعد سلسلة من عشر مباريات بلا أي هزيمة في جميع المسابقات.