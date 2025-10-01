الخطيب يعلن التراجع عن قرار عدم الترشح لرئاسة الأهلي



القاهرة (أ ف ب)



أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بياناً تراجع فيه عن قراره السابق بعدم الترشح مرة أخرى على منصب الرئيس الذي يشغله منذ نوفمبر 2017.

وكان الخطيب قد أصدر الشهر الماضي بياناً أعلن فيه نيته عدم الترشح مرة أخرى لرئاسة الأهلي بسبب حالته الصحية وطلب الأطباء خضوعه لفترة راحة طويلة بعيداً عن الضغوط، قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلي رفض طلب الخطيب والضغط عليه من أجل الترشح في الانتخابات المقررة يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وذكر بيان إدارة الأهلي وقتها أن المجلس يقر بأحقية الخطيب في الحصول على الراحة والعلاج اللازمين لكنه يرفض في الوقت ذاته ابتعاده عن قيادة النادي.

وخضع الخطيب لعدة عمليات جراحية في العمود الفقري منذ العام 2012 وللعلاج الطبيعي مع توصيات متكررة من طاقمه الطبي بضرورة الحصول على الراحة.

ووجه الخطيب في بيانه الصادر الأربعاء الشكر إلى أعضاء وجماهير النادي الأهلي على دعمهم الكبير، مؤكداً أن حالته الصحية تأثرت بصورة ملحوظة اعتباراً من عام 2023، مع توصيات طبية مشددة بضرورة الراحة والبعد عن الضغوط، إلا أنه أكد أنه بعد ما وصفه بـ «عدة مشاورات ودية ورسمية تم التوصل إلى صيغة للمرحلة المقبلة تضمن استمرار مسيرة الأهلي، بما يتوافق مع حالته الصحية»، في إشارة لتراجعه عن قرار عدم خوض الانتخابات.

وقال مصدر مقرب من الخطيب لوكالة فرانس برس «رئيس الأهلي استقر بصورة كبيرة على القائمة التي سيخوض بها الانتخابات نهاية الشهر الجاري، ويضع اللمسات الأخيرة عليها في الساعات المقبلة قبل التقدم بطلب الترشح».

وكشف المصدر أن الخطيب استقر على ضم رجل الأعمال ياسين منصور عضو مجلس إدارة الأهلي السابق ورئيس شركة كرة القدم بالنادي سابقاً إلى قائمته في منصب نائب الرئيس، فيما سيغادر عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي القائمة وعلى رأسهم حسام غالي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين، الذي كان قد أعلن بنفسه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه لن يترشح مرة أخرى لعضوية المجلس.

وتابع المصدر أن مدير الكرة السابق بالأهلي سيد عبد الحفيظ قد ينضم لقائمة الخطيب الانتخابية، بينما قد يتولى منصب المشرف العام على قطاع كرة القدم في حالة عدم انضمامه للقائمة.

وتولى الخطيب (70 عاماً) رئاسة الأهلي في نوفمبر 2017، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2021.