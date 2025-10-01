إعادة انتخاب النيادي نائباً لرئيس «الدولي للمواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمواي تاي، التي عُقدت مؤخراً في أبوظبي، إعادة انتخاب عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، تأكيداً على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم وتطوير هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما جرى انتخاب طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي، في خطوة تعكس التقدير الدولي للكفاءات الإماراتية، وتؤكد حضورها المؤثر في صناعة القرار الرياضي العالمي.

وتأتي النجاحات ترجمةً للرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وترسيخاً لمكانة الإمارات كوجهة رئيسية لصناعة القرار الرياضي الدولي، واستضافة البطولات الكبرى، وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية.