الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي يهزم سبورتنج لشبونة بثنائية

نابولي يهزم سبورتنج لشبونة بثنائية
2 أكتوبر 2025 01:13


لشبونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»


اقتنص نابولي الإيطالي فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الجولة الثانية للمسابقة.
وسجل الدنماركي راسموس هويلوند هدفي نابولي في الدقيقتين 36 و79 في المباراة، التي أقيمت على ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، في حين أحرز الكولومبي لويس سواريز هدف سبورتنج لشبونة الوحيد في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، حصل نابولي على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ليتواجد في المركز التاسع عشر، في حين توقف رصيد سبورتنج لشبونة عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر. وكان نابولي افتتح مشواره في النسخة الحالية بدوري الأبطال بالخسارة صفر - 2 أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الافتتاحية للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز سبورتنج لشبونة 4 -1 على ضيفه كايرات ألماتي الأذربيجاني.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
نابولي
سبورتنج لشبونة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©