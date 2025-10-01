نابولي يهزم سبورتنج لشبونة بثنائية



لشبونة (د ب أ)



اقتنص نابولي الإيطالي فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الجولة الثانية للمسابقة.

وسجل الدنماركي راسموس هويلوند هدفي نابولي في الدقيقتين 36 و79 في المباراة، التي أقيمت على ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، في حين أحرز الكولومبي لويس سواريز هدف سبورتنج لشبونة الوحيد في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، حصل نابولي على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ليتواجد في المركز التاسع عشر، في حين توقف رصيد سبورتنج لشبونة عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر. وكان نابولي افتتح مشواره في النسخة الحالية بدوري الأبطال بالخسارة صفر - 2 أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الافتتاحية للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز سبورتنج لشبونة 4 -1 على ضيفه كايرات ألماتي الأذربيجاني.