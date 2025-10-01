دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا

دورتموند (د ب أ)



حقق بوروسيا دورتموند انتصاره الأول في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه العريض 4 - 1 على ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري للمسابقة.

وعلى ملعب (سيجنال ايدونا بارك)، معقل دورتموند، بادر السويدي دانييل سفينسون بالتسجيل لمصلحة الفريق الألماني في الدقيقة 28، وأضاف زميله الإنجليزي كارني تشوكويميكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 .

واشتعلت المباراة من جديد عقب تسجيل جوركا جوروزيتا هدف تقليص الفارق لبلباو في الدقيقة 61، ليحاول الفريق الباسكي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وقضى الغيني سيرهو جيراسي على آمال بلباو في اقتناص نقطة التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 82، فيما أضاف جوليان براندت الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد دورتموند إلى 4 نقاط في المركز السابع، في حين بقي بلباو بلا نقاط، في المركز الـ34 .

وكان دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، افتتح مشواره بالمسابقة بتعادل مثير 4 - 4 مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي في الجولة الافتتاحية، التي شهدت أيضاً خسارة بلباو صفر -2 أمام ضيفه أرسنال الإنجليزي.