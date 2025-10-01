موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»



موناكو (د ب أ)



فرط مانشستر سيتي الإنجليزي في فوز كان في متناوله، ليكتفي بالتعادل الإيجابي 2- 2 مع مضيفه موناكو الفرنسي، في الجولة الثانية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر النجم النرويجي إرلينج هالاند بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 15، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في مختلف المسابقات. وسرعان ما أحرز موناكو هدف التعادل بواسطة جوردان تيزيه في الدقيقة 18، غير أن هالاند عاد لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 44، ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً في 8 مباريات خاضها في كل المنافسات خلال الموسم الحالي. واقتنص موناكو نقطة التعادل في الوقت القاتل، عقب تسجيل الإنجليزي إيريك داير الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة مانشستر سيتي، بطل المسابقة عام 2023، أربع نقاط في المركز الثامن، في حين حصل موناكو على أول نقطة في مشواره بالبطولة ليصبح في المركز الـ 30 .

وكان مانشستر سيتي افتتح مشواره بالبطولة بالفوز 2 - صفر على ضيفه نابولي الإيطالي في الجولة الافتتاحية، التي شهدت خسارة مباغتة لموناكو 1 - 4 أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

واتسمت الدقائق العشرة الأولى بالحذر من كلا الفريقين، حيث تبادل لاعبوهما امتلاك الكرة، دون خطورة حقيقية على المرميين، فيما شهدت الدقيقة 11 التسديدة الأولى في اللقاء من خلال تيجاني ريندرز، الذي أطلق تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ذهبت لركلة مرمى لمصلحة موناكو.

وجاءت الدقيقة 15 لتشهد هدف التقدم لمانشستر سيتي من خلال هالاند، الذي تلقى تمريرة أمامية من يوشكو جفارديول، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة ساقطة (لوب) خلف فيليب كوهن، حارس مرمى موناكو، وتسكن الشباك. سرعان ما نظم موناكو صفوفه مجددا، ليدرك التعادل عن طريق جوردان تيزيه في الدقيقة 18، حيث تلقى اللاعب الهولندي تمريرة من الجانب الأيسر عبر كريبين ديات، ليطلق قذيفة مدوية من خارج المنطقة، واضعا الكرة على في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتعانق شباكه.

عاد مانشستر سيتي لنشاطه الهجومي من جديد، وسدد ريندرز كرة زاحفة من داخل المنطقة في الدقيقة 28، مرت بجوار القائم الأيمن، فيما أضاع برناردو سيلفا فرصة محققة لمعاودة التقدم للفريق الإنجليزي في الدقيقة 30، حينما تلقى تمريرة أمامية، لكنه اختار تمرير الكرة بالرأس إلى هالاند، بدلاً من التسديد نحو المرمى.

أسرع مانشستر سيتي من إيقاعه، وسدد فيل فودين من داخل المنطقة في الدقيقة 32، غير أن الكرة ارتطمت في العارضة، أعقبها في الدقيقة 34 تسديدة من خارج المنطقة عبر رودري، ابتعدت عن القائم الأيمن.

وحصل موناكو على ركلة حرة من المنتصف الهجومي بعد عرقلة من تيجاني ريندرز في الدقيقة 38 نفذها جوردان تيزي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء انتهت بين أحضان حارس مرمى مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما.

ورد مانشستر سيتي بهجمة منظمة في الدقيقة 43 انتهت بتسديدة من ريندرز، أبعدها كوهن بصعوبة بالغة وترتد الكرة منه إلى هالاند، المتواجد أمام المرمى مباشرة، لكنه وضع الكرة في الشباك من الخارج.

وسرعان ما تمكن هالاند من تعويض فرصته المهدرة، عقب إحرازه الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 44، حيث تابع تمريرة عرضية من الناحية اليسرى من خلال نيكو أورايلي، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعاً الكرة على يمين كوهن داخل المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2 -1 على موناكو.

واصل مانشستر سيتي نشاطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، ومرر ريندرز كرة عرضية زاحفة من الجهة اليمنى في الدقيقة 52، لكن كوهن كان لها بالمرصاد.

وعلى عكس سير اللعب، أضاع فلورين بالوجون فرصة محققة لموناكو في الدقيقة 54، حينما تلقى تمريرة عرضية من الطرف الأيسر، ليسدد مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، دون رقابة من أحد، غير أن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيسر.

بمرور الوقت، بدأ موناكو يبحث من جديد عن هدف التعادل، وسدد ماجنوس أكليوش من داخل المنطقة في الدقيقة 59، لكن دوناروما تصدى للكرة ثم ارتدت منه ليبعدها الدفاع لركنية لم تستغل، ثم تلاها تسديدة من كاسوم واتارا ذهبت فوق العارضة في الدقيقة التالية. سرعان ما تمكن لاعبو مانشستر سيتي من امتصاص حماس أصحاب الأرض، لينحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يسدد تيزيه كرة غير متقنة من خارج المنطقة في الدقيقة 71، ذهبت إلى ركلة مرمى.

ورد مانشستر سيتي بتسديدة مباغتة من هالاند في الدقيقة 74، أبعدها كوهن ببراعة لركنية لم تثمر عن أي جديد، لتشتعل المباراة من جديد في الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو موناكو بالحصول على ركلة جزاء، إثر تدخل قوي من نيكولاس جونزاليس ضد إيريك داير.

ونفذ داير ركلة الجزاء بنجاح بعدما وضع الكرة على يسار المرمى، بينما ذهب دوناروما إلى الزاوية اليمنى، محرزاً هدف التعادل الثمين لموناكو في الدقيقة 90 .

حاول كلا الفريقين خطف هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، الذي بلغ 7 دقائق، ولكن دون جدوى، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.