سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!

برشلونة (أ ف ب)



حسم باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب والمثقل بالإصابات لقاء القمة مع مضيفه برشلونة الاسباني 2-1 في الجولة الثانية من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

خاض سان جيرمان المباراة في ظل غيابات كثيرة طالت صفوفه، أبرزها لمهاجمه عثمان ديمبلي المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالإضافة الى غياب قائده البرازيلي ماركينيوس وجناحيه الموهوبين ديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا جميعهم بداعي الإصابة.

كما اضطر في اللحظة الاخيرة الى التخلي عن لاعب وسطه البرتغالي جواو نيفيش، بعد أن كان في التشكيلة الاساسية ليحل بدلاً منه وارن-زائير ايمري.

اضطر مدرب فريق العاصمة الفرنسية الى إشراك لاعبين شابين هما سيني مايولو في مركز قلب الهجوم والجناح ابراهيم مباي.

في المقابل، ارتأى مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك إراحة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وإشراك فيران توريس بدلاً منه، يؤازره ثلاثي هجومي مؤلف من لامين يامال وداني أولمو والإنجليزي ماركوس راشفورد الذي يشارك بدلاً من الجناح البرازيلي رافينيا المصاب.

وكان برشلونة استهل مشواره في البطولة القارية التي فاز بها للمرة الاخيرة عام 2015، بالفوز على نيوكاسل الإنجليزي خارج ملعبه 2-1.

وكانت أول فرصة خطيرة لبرشلونة عندما انفرد توريس بالحارس لوكاس شوفالييه، قبل أن يتخطاه ويسدد كرة باتجاه المرمى لكنّ المدافع الاوكراني أيليا زابارنيي تدخل في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الموقف (15).

وفي الفرصة التالية تمكن الفريق الكاتالوني من افتتاح التسجيل بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة إلى راشفورد الذي مررها مباغتة باتجاه توريس ليتابعها في الشباك (19).

ردّ عليه سان جيرمان بركلة حرة جانبية أطلقها المغربي أشرف حكيمي وتصدى لها ببراعة حارس برشلونة البولندي شتشيزني (29).

ونجح الفريق الباريسي في إدراك التعادل بعد مجهود فردي رائع لظهيره الأيسر نونو منديش فوصلت الى مايولو الذي توغل بين مدافعين قبل أن يتابعها في الشباك (38).

وكاد برادلي باركولا يمنح التقدم لسان جيرمان عندما راوغ مدافعاً لكنه سدد فوق العارضة بعد ان انكشف له المرمى (42).

وفي مطلع الشوط الثاني سدد باركولا كرة قوية تصدى لها الحارس البولندي ببراعة (53).

ومرر راشفورد كرة متقنة باتجاه داني أولمو الذي سدد نحو المرمى لكن حكيمي أنقذ مرماه من هدف أكيد (62).

وكاد البديل الكوري الجنوبي كانج-ان لي يمنح التقدم لسان جيرمان عندما راوغ أكثر من مدافع داخل المنطقة وسدد كرة ارتطمت بالقائم (83).

وحسم سان جيرمان النتيجة في مصلحته، إثر هجمة مرتدة وصلت فيها الكرة الى حكيمي فمررها عرضية متقنة باتجاه المهاجم البديل البرتغالي جونسالو راموش فتابعها داخل الشباك (90).

وكان سان جيرمان فاز على برشلونة أيضاً في آخر زيارتين له للفريق الكاتالوني وبنتيجة واحدة 4-1 عامي 2021 و2024، ورفع سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما يملك برشلونة 3 نقاط.