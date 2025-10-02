تشيلسي وليفربول.. العودة أو المجهول!

لندن (د ب أ)

عقب خسارته في مباراتيه الأخيرتين بمختلف المسابقات، سيتعين على ليفربول خوض مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه تشيلسي بعد غد السبت، في قمة مباريات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتكبد ليفربول هزيمته الأولى في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا أمام كريستال بالاس (1 / 2) وجلطة سراي التركي (صفر / 1)، يومي السبت والثلاثاء الماضيين على الترتيب، ليصبح مطالباً الآن بالعودة لطريق الانتصارات رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام تشيلسي.

واشتعل صراع المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول (حامل اللقب) الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، فيما يحتل كريستال بالاس (الحصان الأسود) المركز الثالث بـ12 نقطة.

كما لا يبدو مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا، بعيداً عن هذا الصراع، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط خلف ليفربول، محتلاً المركز السابع. وسيكون ليفربول مطالباً بالثأر من خسارته 1 / 3 أمام تشيلسي في مباراتهما الأخيرة بالمسابقة الموسم الماضي، التي أقيمت في مايو الماضي على ملعب (ستامفورد بريدج)، معقل الفريق اللندني الذي يستضيف اللقاء المقبل.

كما ينبغي على فريق المدرب الهولندي آرني سلوت مصالحة جماهيره، بعد الكبوة المفاجئة التي تعرض لها مؤخراً رغم كوكبة النجوم التي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ومن المرجح أن يعود النجم الدولي المصري محمد صلاح لقائمة ليفربول الأساسية، بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال لقاء جلطة سراي، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 62، حينما كان النادي الإنجليزي متأخراً في النتيجة.

وأثار جلوس (الفرعون المصري)، الذي فاز بمعظم الجوائز الفردية في الموسم الماضي بالبطولة، الكثير من الجدل، حيث انتقد البعض اتخاذ سلوت هذا القرار، فيما رأى البعض الآخر أن هذا الاتجاه جاء بعد تراجع مستوى صلاح في الفترة الأخيرة.

ويمتلك صلاح سجلاً تهديفياً لا بأس به أمام فريقه السابق تشيلسي، الذي لعب في صفوفه في الفترة ما بين يناير 2014 ويناير 2015، حيث ساهم في تسجيل 12 هدفاً خلال 24 مباراة لعبها ضد الفريق الأزرق خلال مشواره الاحترافي مع جميع الفرق التي دافع عن ألوانها، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وخلال اللقاءات السابقة التي واجه فيها تشيلسي بجميع البطولات، حقق صلاح 10 انتصارات مقابل التعادل في 7 لقاءات والخسارة في مثلها. ولا يختلف حال تشيلسي كثيراً عن ليفربول، حيث يعاني فريق المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، حيث عجز عن تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عقب تعادله مع برينتفورد وخسارته أمام مانشستر يونايتد وبرايتون، ليتراجع للمركز الثامن برصيد 8 نقاط، عقب تحقيقه فوزين مقابل تعادلين وخسارتين في لقاءاته الستة التي لعبها بالبطولة العريقة حتى الآن. وجاء فوز تشيلسي 1 / صفر على ضيفه بنفيكا البرتغالي، أول أمس الثلاثاء، بهدف عكسي، ليخفف نسبياً من حالة الإحباط التي تعاني منها جماهير الفريق، كما منحته بعضاً من قوة الدفع قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول.

من جانبه، يسعى أرسنال للانقضاض على القمة، ولو لبضعة ساعات، حينما يستضيف وستهام يونايتد، بعد غد، قبل مواجهة تشيلسي وليفربول مباشرة. واستفاد أرسنال من تعثر ليفربول في المرحلة الماضية، ليشدد الخناق على رفاق صلاح، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، لانتصار ثمين في اللحظات الأخيرة 2 / 1، ليتقدم إلى الوصافة. وتعافى فريق المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا من خسارته صفر / 1 أمام مضيفه ليفربول، بعدما حقق 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد في مبارياته الست الأخيرة بجميع البطولات.