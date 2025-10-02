بفارق 7 دقائق فقط.. كين يحطم رقم ميسي

معتز الشامي (أبوظبي)

يقدم هاري كين بداية موسم استثنائية مع بايرن ميونيخ، في حين تستمر الأرقام القياسية في الانهيار أمام اللاعب الدولي الإنجليزي، ويعد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في أفضل حالاته في مسيرته، ويتألق كعنصر أساسي في تشكيلة بايرن الذي لا يقهر حالياً، وفاز فريق فينسنت كومباني بجميع مبارياته التسع هذا الموسم، ويبدو من المحتم أن يتوج بطلاً للدوري الألماني مرة أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، حقق كين إنجازاً حيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع ناديه في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى منذ عام 2000، متفوقاً على كريستيانو رونالدو وإيرلينج هالاند.

واحتاج مهاجم توتنهام السابق إلى 105 مباريات فقط للوصول إلى هذا الإنجاز، وحقق إنجازاً آخر في فوز بايرن ميونيخ 5-1 على بافوس مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وبفضل هدفيه، وصل كين إلى 20 مساهمة تهديفية هذا الموسم، وذلك حتى شهر سبتمبر فقط. ولكن أين تصنف بدايته الرائعة هذا الموسم بين اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى؟

ففي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، أصبح كين اللاعب الذي يصل إلى 20 هدفاً في أقل عدد من الدقائق بعد بدايته القوية لموسم 2025/2026.

احتاج نجم بايرن ميونيخ إلى 742 دقيقة فقط للوصول إلى هذا الإنجاز، مسجلاً 17 هدفاً و3 تمريرات حاسمة.

وتجاوز كين الرقم القياسي السابق لليونيل ميسي بفارق ضئيل بـ7 دقائق فقط! استغرق الأسطورة الأرجنتينية 749 دقيقة ليساهم في 20 هدفاً عند بداية موسم 2011/2012 مع برشلونة، حيث فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية عامي 2011 و2012.

ويحتل ميسي وكين جميع المراكز الخمسة الأولى، بواقع 3 مرات للإنجليزي ومرتين للأرجنتيني، وكان كلاوديو بيتزارو أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم خارج الثنائي، حيث استغرق المهاجم البيروفي 910 دقائق ليساهم 20 هدفاً في عام 2012.

وضمّت قائمة العشرة الأوائل العديد من اللاعبين البارزين، منهم سيرهو جيراسي مع شتوتجارت، وكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، وإيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي.

اللاعبون الذين وصلوا إلى 20 هدفاً في أقل عدد من الدقائق في بداية الموسم

1- هاري كين (بايرن ميونخ): 25/26 742

2- ليونيل ميسي (برشلونة): 11/12 749

3- ليونيل ميسي (برشلونة): 16/17 844

4- هاري كين بايرن ميونخ): 20/21 871

5- هاري كين (توتنهام): 24/25 891

6- كلاوديو بيتزارو (بايرن ميونخ): 12/13 910

7- إيرلينج هالاند (مان سيتي): 22/23 915

8- سيرهو جيراسي (شتوتجارت): 23/24 953

9- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان):18/19 959

10- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد):14/15 990