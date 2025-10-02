3 ألقاب في ليلة «النسخة الدولية 64» من «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بالمز الرياضية عن تنظيم النسخة الدولية 64 من سلسلة بطولات محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بصالة مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، في حدث استثنائي يشهد التنافس على ثلاثة ألقاب.

ويتنافس على الألقاب الثلاثة ستة مقاتلين، حيث يلتقي في النزال الرئيسي الروسي عمرو ماجوميدوف مع الأرميني مارتن ميزهلوميان على لقب وزن الخفيف، بينما يواجه الصومالي محيي الدين أبوبكر نظيره إياجو ريبيرو على لقب وزن الذبابة في النزال الرئيسي الثاني، فيما يتنافس الأذربيجاني آصاف تشوبو روف مع المقاتل الأنجولي ديمارت بينا على لقب وزن الريشة، في النزال الرئيسي الثالث.

وفي هذا السياق، أكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة، أن إقامة النسخة الدولية 64 من الحدث العالمي تحمل طابعاً خاصاً، إذ تشهد ولأول مرة منذ فترة طويلة التنافس على ثلاثة ألقاب في ليلة واحدة، ما يجعلها واحدة من أقوى النسخ في تاريخ البطولة.

وأوضح درويش، أن هذا الحدث يأتي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، ويساهم في ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية ومركز جديد للفنون القتالية المختلطة، حيث تتجه إليها أنظار عشاق ومتابعي اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "نحن في بالمز الرياضية نضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا التنظيمية لضمان خروج البطولة بأعلى مستويات الجودة والاحترافية. حرصنا على أن تكون نسخة هذا العام مميزة من جميع الجوانب، تعكس صورة الإمارات وأبوظبي كعاصمة للفنون القتالية المختلطة، وتقدم للمقاتلين والجماهير تجربة لا تُنسى."