الرياضة

«الإمارات لرعاية المواهب» تنظم الدورة الأولى للاختبارات الشاملة

«الإمارات لرعاية المواهب» تنظم الدورة الأولى للاختبارات الشاملة
2 أكتوبر 2025 11:31

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن تنظيم الدورة الأولى للاختبارات الشاملة للاعبين المنضمين إلى منصة لجنة المواهب، والتي أقيمت على مدار 3 أيام في أكاديمية «اتصالات إي أند» للرياضة والترفيه، بإشراف وزارة الرياضة.
ويأتي إطلاق الدورة بعد النجاح الذي حققته منصة لجنة المواهب منذ تدشينها، حيث استقبلت 800 طلب تسجيل، جرى اختيار 126 لاعباً واعداً منهم للمشاركة في الاختبارات.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن تنظيم الاختبارات يمثل خطوة محورية في بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف وتطوير المواهب، مشيراً إلى أن المنصة تعد نقلة نوعية تربط المواهب الواعدة بالجهات الرياضية المعنية، بما يضمن تمكين جيل جديد قادر على المنافسة، إقليمياً وعالمياً.
وأضاف: اللجنة تتبنى مساراً متكاملاً يبدأ بالاكتشاف المبكر ويمتد عبر برامج تطوير شاملة تشمل التدريب والمعسكرات والدعم الفني والإداري، إلى جانب التنسيق مع الاتحادات والأندية والمؤسسات التعليمية، مع الاعتماد على آليات تقييم علمية وشفافة وفق أفضل المعايير الدولية.
وشملت الاختبارات سلسلة من التقييمات البدنية والنفسية والمعرفية مثل سرعة العدو، قوة القفز، زمن الاستجابة، قياسات النمو، والتقييمات النفسية، بهدف التعرف على القدرات الرياضية الدقيقة لكل لاعب، وضمان عدالة التقييم وصولاً إلى اختيار أبرز المواهب التي ستحظى برعاية اللجنة ضمن برامج تطوير فردية.
وشارك في الإشراف على الاختبارات نخبة من الخبراء العالميين بدعم من الكوادر الوطنية، مع توجيه الدعوة للاعبين في 27 رياضة مختلفة، أبرزها: ألعاب القوى، كرة القدم، الجوجيتسو، السباحة، التنس، الكاراتيه، التايكواندو، المبارزة، الترايثلون، الرياضات الإلكترونية، والفروسية، وهو ما يعكس شمولية رؤية اللجنة في تغطية مختلف الألعاب ضمن المنظومة الرياضية الوطنية.

 

وزارة الرياضة
الجوجيتسو
