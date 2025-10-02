«قرعة نهائيات آسيا» تضع «الأبيض الأولمبي» مع اليابان وقطر وسوريا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، التي جرت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وقطر وسوريا، في واحدة من المجموعات التي وُصفت بالقوية والمتوازنة.

وضمت المجموعة الأولى كلاً من السعودية «المستضيف»، فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان، فيما جاءت منتخبات أوزبكستان، كوريا الجنوبية، إيران ولبنان بالمجموعة الثالثة، بينما ضمت المجموعة الرابعة العراق، أستراليا، تايلاند والصين.

وتقام البطولة في نسختها السابعة خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026 بالسعودية، التي تستضيف النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، بمشاركة 16 منتخباً جرى توزيعها على أربع مجموعات. ويشارك في البطولة جميع الأبطال الخمسة السابقين: العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية وأوزبكستان، إضافة إلى أستراليا والأردن، في حين يسجل منتخبا قيرغيزستان ولبنان ظهورهما الأول في النهائيات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن يُقام النهائي يوم 25 يناير 2026.

وكان «الأبيض الأولمبي» قد حجز مقعده السادس في تاريخه بالنهائيات القارية بعد إنهائه مشوار التصفيات في وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين على جوام (13-0) وهونج كونج (2-0)، مقابل خسارة أمام إيران (2-3) التي تصدرت المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، فيما حل هونج كونج ثالثاً بـ3 نقاط، وبقي جوام بلا رصيد.

ويُسجّل هذا التأهل الحضور السادس للأبيض الأولمبي في البطولة، بعد مشاركته السابقة في نسخ: عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022 وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة الصين 2018.