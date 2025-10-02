الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«قرعة نهائيات آسيا» تضع «الأبيض الأولمبي» مع اليابان وقطر وسوريا

«قرعة نهائيات آسيا» تضع «الأبيض الأولمبي» مع اليابان وقطر وسوريا
2 أكتوبر 2025 11:57

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس آسيا
«الأبيض الأولمبي» إلى نهائيات آسيا عبر بوابة «أفضل الثواني»

أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، التي جرت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وقطر وسوريا، في واحدة من المجموعات التي وُصفت بالقوية والمتوازنة.
وضمت المجموعة الأولى كلاً من السعودية «المستضيف»، فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان، فيما جاءت منتخبات أوزبكستان، كوريا الجنوبية، إيران ولبنان بالمجموعة الثالثة، بينما ضمت المجموعة الرابعة العراق، أستراليا، تايلاند والصين.
وتقام البطولة في نسختها السابعة خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026 بالسعودية، التي تستضيف النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، بمشاركة 16 منتخباً جرى توزيعها على أربع مجموعات. ويشارك في البطولة جميع الأبطال الخمسة السابقين: العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية وأوزبكستان، إضافة إلى أستراليا والأردن، في حين يسجل منتخبا قيرغيزستان ولبنان ظهورهما الأول في النهائيات.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن يُقام النهائي يوم 25 يناير 2026.
وكان «الأبيض الأولمبي» قد حجز مقعده السادس في تاريخه بالنهائيات القارية بعد إنهائه مشوار التصفيات في وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين على جوام (13-0) وهونج كونج (2-0)، مقابل خسارة أمام إيران (2-3) التي تصدرت المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، فيما حل هونج كونج ثالثاً بـ3 نقاط، وبقي جوام بلا رصيد.
ويُسجّل هذا التأهل الحضور السادس للأبيض الأولمبي في البطولة، بعد مشاركته السابقة في نسخ: عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022 وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة الصين 2018.

المنتخب الأولمبي
كأس آسيا تحت 23 عاماً
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©