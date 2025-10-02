«أبيض الناشئين» و«الأخضر السعودي».. قمة خليجية على لقب «تحت 17»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» شعار التتويج، عندما يواجه نظيره السعودي في السابعة من مساء الغد «الجمعة» على استاد حمد الكبير بالدوحة، في نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً 2025، في مواجهة تحمل كل معاني الإثارة والندية.

وتسدل المباراة الختامية الستار على النسخة الحالية التي انطلقت في 21 سبتمبر الماضي بمشاركة 8 منتخبات، في أول بطولة تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وجمعت أبرز المواهب الناشئة في المنطقة.

ووصل «أبيض الناشئين» إلى النهائي بعد مسيرة مميزة، حيث حلّ وصيفاً في مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على عُمان 1-0 واليمن 2-1، قبل الخسارة أمام قطر 0-2، ثم تجاوز العراق في نصف النهائي بهدف عبد الرحمن العواني.

في المقابل، حجز «الأخضر السعودي» مقعده في النهائي بعدما جاء وصيفاً للمجموعة الثانية بـ6 نقاط من فوزين على البحرين والكويت بنتيجة 4-0، قبل الخسارة أمام العراق 1-2، ليعود ويقصي قطر «المستضيف» بفوز مثير 2-1 في نصف النهائي.

ويُعد النهائي المرتقب صراعاً بين المنتخبين الأكثر تتويجاً باللقب، إذ يملك «الأخضر» 5 ألقاب أعوام (2003,2008,2011,2012,2016)، فيما حصد «الأبيض» الكأس في 4 مناسبات (2006,2009,2010,2013)، وتقابل المنتخبان في 4 نهائيات سابقة، تفوق فيها منتخب الإمارات ثلاث مرات، مقابل انتصار وحيد للسعودية.

وتكتسب مواجهة الليلة أهمية مضاعفة بالنسبة لـ«أبيض الناشئين»، كونها المشاركة الرسمية الأولى لهذا الجيل تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم، الذي يقود الفريق بثقة عالية بعد نجاحه في قيادة منتخب مواليد 2008 إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025».

ويأتي «خليجي الناشئين» ضمن موسم رياضي مزدحم في الدوحة، التي تستعد أيضاً لاحتضان مونديال تحت 17 عاماً بمشاركة 48 منتخباً خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، قبل أن تختتم العام بكأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر.

من جانبه، أكد ماجد سالم، مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، أن مشاركة المنتخب الحالي «مواليد 2009» في بطولة كأس الخليج جاءت كخطوة ضمن منظومة عمل متكاملة تشمل منتخبات مواليد 2008 و2010، موضحاً أن الهدف الأساسي من المشاركة هو الإعداد لنهائيات كأس آسيا المقبلة، لاسيما أن المنتخب لم يسبق له خوض أي منافسة رسمية.

وقال سالم في تصريحات للاتحاد: «فضلنا الدفع بالمنتخب الحالي في هذه البطولة، من أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك المبكر، والحمد لله أثبت اللاعبون أنهم على قدر المسؤولية، ونجحوا في بلوغ النهائي عن جدارة».

وأضاف: «بعد ضمان التأهل المبكر من الجولتين الأولى والثانية، فضلنا إراحة بعض العناصر الأساسية في مواجهة الجولة الأخيرة أمام قطر، والتي خسرناها 0-2، إلا أن الفوز على منتخب العراق، الذي شارك بتشكيلة من مواليد 2008، منحنا دفعة معنوية كبيرة».

وتابع مدرب «أبيض الناشئين»: «نستعد الآن لمواجهة قوية أمام المنتخب السعودي، وهو منتخب غني عن التعريف باعتباره وصيف آسيا والمتأهل إلى كأس العالم 2025. نحن حققنا بالفعل العديد من المكاسب الفنية في هذه البطولة، وهدفنا الاستمرار بنفس الروح لتحقيق نتيجة إيجابية في النهائي».