الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عبد الوهاب» يستعد لكتابة التاريخ العربي في «الفنون القتالية» من أبوظبي

«عبد الوهاب» يستعد لكتابة التاريخ العربي في «الفنون القتالية» من أبوظبي
2 أكتوبر 2025 12:04

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعرب المصري حمدي عبد الوهاب المشارك في منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة «يو أف سي 321» المقرر إقامتها على صالة الاتحاد أرينا 25 أكتوبر الجاري، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الكبير.
وقال: يشرفني أن أكون المقاتل المصري الأول الذي يشارك في هذه المنافسات العالمية، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل المضي قدماً في طرق النجاح، ورفع راية بلده، وكذلك رفع راية المصارع العربي.
وأضاف المقاتل المصري: سعادتي لا توصف بإقامة الحدث على أرض أبوظبي، مشيراً إلى أنه يشعر كأنه في بلده في ظل التسهيلات التي يحصل عليها، وكم الترحاب وكرم الضيافة في وطن زايد.
وأكد أن منافسات الفنون القتالية المختلطة تختلف شكلاً ومضموناً عن المصارعة الرومانية، مشيراً إلى أنه دخل هذه الرياضة العالمية بالصدفة عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد انتهاء مشواره مع المصارعة الرومانية والمشاركة في أولمبياد 2016، والوصول إلى دور الستة عشر، من أجل العمل، وقابل صديقاً له اقترح عليه المشاركة في هذه الفعاليات التي تتميز بخصوصية شديدة.
وأضاف عبدالوهاب: لقد قمت بالاستعداد بشكل قوي قبل انطلاق المشوار في الفنون القتالية المختلطة، حيث تدربت علي لعبة البوكس لمدة عامين قبل الانخراط في أي بطولة، وهو ما ساعدني كثيراً في بداية المشوار.
وشدد على جاهزيته لمنافسات «يو أف سي 321» المقرر لها نهاية الشهر الجاري في أبوظبي، وأكد أنه داخل معسكر مغلق قبل البطولة بنحو شهر من أجل الاستعداد بقوة.
وفيما يخص طموحاته المستقبلية قال: أهدافي بلا حدود، وأسعى للعالمية مثل حبيب نورمحمدوف وغيره من المشاهير في هذه الرياضة القوية والشهيرة، وكتابة تاريخ جديد للعرب في هذه البطولة العالمية الكبرى.

 

 

الفنون القتالية المختلطة
حبيب نور محمدوف
