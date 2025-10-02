الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مبابي يتأهب لاقتناص «الهاتريك التاريخي» في «الأبطال»

مبابي يتأهب لاقتناص «الهاتريك التاريخي» في «الأبطال»
2 أكتوبر 2025 12:06

معتز الشامي (أبوظبي)

سجل مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي ثلاثيته «هاتريك» الرابعة في دوري أبطال أوروبا أمام كايرات ألماتي الكازاخستاني، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، في طريقه لتحطيم الرقم القياسي.
ويشق الفرنسي طريقه نحو تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الثلاثية «هاتريك» في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والذي يحمله حالياً كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. 
ويتقاسم الثنائي الأسطوري لقب أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في البطولة ب 8 هاتريك، لكن ميسي يتصدر القائمة، لأنه حقق هذا الإنجاز في عدد أقل من المباريات (163 مباراة).
وسجل مبابي الهاتريك الرابع له في مباراته ال 89 في البطولة، وإذا احتاج إلى 89 مباراة أخرى ليسجل الثلاثيات الأربع التالية، فسيعادل الرقم القياسي في عدد مباريات أقل من رونالدو، الذي سجّل 8 هاتريك في 183 مباراة في دوري الأبطال.
مع ذلك، سيتعين عليه أن يصبح أكثر غزارة في التسجيل إذا أراد تحطيم الرقم القياسي في عدد مباريات أقل من ميسي، وهذا يعني أنه إذا أراد مبابي معادلة رقم ميسي القياسي في عدد أقل من المباريات، فسوف يحتاج إلى تسجيل 4 ثلاثيات في مبارياته ال73 المقبلة في أوروبا، أو تسجيل 5 ثلاثيات لتحطيم الرقم القياسي.
مع عدد الأهداف التي يسجلها منذ انضمامه إلى ريال مدريد، من الممكن أن يسجل الفرنسي أكثر من 4 هاتريك في أوروبا، خلال السنوات القليلة القادمة ليحطم الرقم القياسي.
فيما يتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع مبابي برصيد 4 هاتريك، الفرنسي كريم بنزيمة، الذي شارك في 152 مباراة بالمسابقة، وجاءت جميع ثلاثياته الأربع مع ريال مدريد.
كما يتألق ليفاندوفسكي الذي يمتلك 6 هاتريك، من حيث النظر إلى الأداء الذي يقدمه روبرت حتى الآن، فمن المرجح أن يتفوق على ميسي ورونالدو في هذه القائمة، حيث يظل اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً يقدم أداءً متميزاً، حيث سجل 105 أهداف في 154 مباراة منذ انضمامه إلى برشلونة. وجاءت آخر ثلاثية له في البطولة خلال موسمه الأول مع برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في سبتمبر 2022.

 

مبابي
ميسي
رونالدو
روبرت ليفاندوفسكي
