أوسيمين يعيد جلطة سراي بالفوز الأهم بعد «السبع العجاف»

معتز الشامي (أبوظبي)

تحمل إسطنبول ذكريات خاصة لليفربول، بعد عودتهم الشهيرة ضد ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، وبعد 20 عاماً عانى فريق آرني سلوت مساء الأربعاء من ليلة لن تنسى.

«أهلاً بكم في الجحيم»، هو مضمون اللافتة الشهيرة التي ترحب بالفرق في ملعب جلطة سراي «رامس بارك»، حيث خسر أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز أمام الفريق التركي بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكان فيكتور أوسيمين نجم الليلة، مسجلاً ركلة جزاء في الدقيقة 16، ليلحق هزيمتين متتاليتين بفريق أنفيلد للمرة الثانية فقط خلال عهد سلوت، حيث خسر ليفربول أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي، قبل أن يتوج نيوكاسل يونايتد بنهائي كأس الرابطة، وكان الريدز قد خسر من كريستال بالاس في الدوري قبل أن يخسر من جلطة سراي.

وتبلغ القيمة السوقية لجلطة سراي 296.73 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لليفربول 1.12 مليار يورو، ويعد جلطة سراي القوة الأبرز في كرة القدم التركية، لكن قيمة ليفربول تزيد بأكثر من 850 مليون يورو عن قيمته، ما يجعله أكبر فوز لفريق الدوري التركي الممتاز في تاريخه، نظراً لتفاوت القيم السوقية بين الفريقين.

وأنفق نادي ميرسيسايد مبالغ طائلة في الصيف على التعاقدات الجديدة، لكن فريقه بدا غير متوازن في تركيا، حيث فشل الوافدان فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، اللذان انضما بصفقات ضخمة، في تقديم أداء قوي.

ولم يظهر ليفربول أي رد فعل يذكر بعد هزيمته أمام كريستال بالاس بداية الأسبوع، وفشل في تقديم أداء مقنع هذا الموسم، على الرغم من تصدّره الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، كانت ليلة مميزة لجلطة سراي، حيث حقق أول فوز له على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ 7 سنوات، حيث تعرض عملاق إسطنبول لهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 في مباراته الافتتاحية أمام آينتراخت فرانكفورت، لكن نتيجته ضد ليفربول أظهرت مدى أهمية مبارياته على أرضه بفضل جماهيره.

وكانت ليلة مميزة أيضاً لأوسيمين، حيث أصبح أفضل هداف نيجيريا في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، محطماً رقم أوبافيمي مارتينز بـ 9 أهداف.

وبالنسبة لليفربول، سيركز سلوت على جوانب من أدائه، ففريقه الجديد لم ينسجم بعد. افتقر الفريق إلى التماسك في بعض الأحيان هذا الموسم، ويواجه جدول مباريات صعباً، بدءاً من رحلته إلى تشيلسي يوم الأحد.

وهناك أيضاً قلق بشأن الإصابات، حيث يعاني هوجو إيكيتيكي وأليسون بيكر من مشكلات، ليؤكد سلوت أن حارس مرماه لن يشارك في مباراة ستامفورد بريدج.