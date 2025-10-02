الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رودريجو وفينيسيوس يعودان إلى تشكيلة البرازيل

2 أكتوبر 2025 12:21

لندن (رويترز)
استدعى الجهاز الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، ثنائي ريال مدريد الهجومي رودريجو، وفينيسيوس جونيور لتشكيلة الفريق الوطني، لخوض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية واليابان هذا الشهر، بينما يغيب نيمار بسبب إصابة في الفخذ.
وكان فينيسيوس خرج من تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي لمباراتي تشيلي وبوليفيا في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي، بينما لعب رودريجو آخر مرة مع البرازيل في مارس الماضي.
كما انضم إيدر ميليتاو للتشكيلة بعد تعافيه من إصابة طويلة الأمد في الركبة.
وتعرّض نيمار، هداف منتخب البرازيل، لتمزق في عضلات الفخذ الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يغيب حتى نوفمبر.
وتم استبعاد حارس المرمى أليسون، والمدافع ماركينيوس، والمهاجم رافينيا بسبب الإصابات.
وتلعب البرازيل ضد كوريا الجنوبية في سول في العاشر من أكتوبر، قبل أن تسافر لمواجهة اليابان في طوكيو بعدها بأربعة أيام.
وقال أنشيلوتي إن هذه التشكيلة لا تعكس القائمة النهائية للاعبين الذين سيسافرون إلى أميركا الشمالية للمشاركة في كأس العالم العام المقبل.
وأضاف: «بالطبع سيشارك الكثير من اللاعبين من هذه القائمة بكأس العالم، لكنها قائمة تأخذ في الاعتبار أيضاً الإصابات التي تعرضنا لها في الأيام الأخيرة. إنها فرصة للاعبين آخرين لإثبات قدراتهم».
وفيما يلي التشكيلة: بينتو، إيدرسون، هوجو سوزا وكايو هنريكي، كارلوس أوجوستو، دوجلاس سانتوس، إيدر ميليتاو، فابريسيو برونو، جابرييل ماجالهايس، بيرالدو، فاندرسون، ويسلي وأندريه، برونو جيمارايش، كاسيميرو، جواو جوميز، جولينتون، لوكاس باكيتا، وإستيفاو، جابرييل مارتينيلي، إيجور جيسوس، لويز هنريكي، ماتيوس كونيا، ريتشارليسون، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

