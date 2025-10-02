مبابي أم هالاند.. من يحرم رونالدو من لقب هداف «الأبطال التاريخي»؟!

معتز الشامي(أبوظبي)

حصد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو 13 جائزة كرة ذهبية، خلال مسيرتهما الاحترافية، حيث تنافسا على الألقاب الفردية والجماعية لما يقرب من عقدين من الزمن، ولم يعتزل ميسي ورونالدو بعد، إذ يسعيان وراء فرص مجزية في إنتر ميامي والنصر السعودي، لكنهما لم يعودا ينافسان في البطولة الأهم على مستوى الأندية؛ دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي ورونالدو هما بلا منازع أفضل هدافيْن في تاريخ البطولة، ولكن هل يستطيع كيليان مبابي أم إيرلينج هالاند تحطيم أرقامهما القياسية؟.

يعد رونالدو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفاً، حيث سجل اللاعب البرتغالي الدولي 106 أهداف في البطولة مع ريال مدريد، و21 هدفاً مع مانشستر يونايتد، و14 هدفاً مع يوفنتوس، واعتلى رونالدو صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا في 7 مواسم، مسجلاً معدل 0.79 هدف لكل 90 دقيقة طوال مسيرته.

ويحتل ميسي المركز الثاني برصيد 129 هدفاً، لكن متوسط أهدافه في كل 90 دقيقة كان أعلى (0.86) من رونالدو. سجل ميسي 120 هدفاً من أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، و9 مع باريس سان جيرمان، في 18 موسماً متتالياً من موسم 2005/2006.

في حين أنه من غير المرجح أن يضيف رونالدو وميسي إلى رصيدهما من الأهداف، لا يزال بإمكان روبرت ليفاندوفسكي إضافة المزيد إلى رصيده البالغ 105 أهداف.

يعد برشلونة من بين المرشحين للفوز بالبطولة هذا الموسم، ويطمح المهاجم البولندي إلى مواصلة التألق. ليفاندوفسكي هو أيضاً الهداف التاريخي لبايرن ميونيخ في أوروبا برصيد 69 هدفاً.

أما كريم بنزيمة، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين، فاكتفي بتسجيل 90 هدفاً في مسيرته بالبطولة، بعد انتقاله إلى السعودية عام 2023.

سجل المهاجم الفرنسي 15 هدفاً في البطولة في موسم واحد مع ريال مدريد، الذي توج بطلاص بعد فوزه على ليفربول في النهائي عام 2022.

ويكمل راؤول جونزاليس لاعب ريال مدريد السابق قائمة الخمسة الأوائل، حيث سجل الأسطورة الإسبانية 71 هدفاً في البطولة، وكان أول لاعب يصل إلى 50 هدفا على الإطلاق.

لكن هل سيصبح مبابي أم هالاند هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي؟، حيث سجل مبابي (60) هدفاً في دوري أبطال أوروبا، أكثر من هالاند الذي سجل (52)، لكن معدل تسجيل مهاجم مانشستر سيتي يتفوق عليه بكثير، حيث يبلغ متوسط أهداف النرويجي أكثر من هدف في المباراة الواحدة ( 1.04)، في حين يبلغ متوسط أهداف الفرنسي (0.68) هدفاً لكل 90 دقيقة.

وكان مهاجم باريس سان جيرمان السابق أسرع لاعب يصل إلى 40 هدفاً في البطولة (59 مباراة) قبل أن يحطم هالاند رقمه القياسي بالوصول إلى هذا الإنجاز في 35 مباراة فقط، ويتمتع هالاند بأفضل معدل أهداف في كل 90 دقيقة في تاريخ البطولة، وقد سجل هدفه الخمسين في البطولة في الجولة الأولى، وسجل مبابي ثالث هاتريك له في البطولة ضد كايرات ألماتي، ليصبح سادس أفضل هداف على الإطلاق في تاريخ البطولة العريقة.