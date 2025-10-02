الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
سباق أريلة للمحامل الشراعية ينطلق غداً بمشاركة 90 محملاً

سباق أريلة للمحامل الشراعية ينطلق غداً بمشاركة 90 محملاً
2 أكتوبر 2025 12:32

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق يوم غدٍ الجمعة سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي يقام بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة، وينتظر مشاركة أكثر من 90 محملاً.
ويقام السباق لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وتنطلق المحامل باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية يبلغ مجموعها 4,238,000 درهم، يتم توزيعها حتى المركز ال 90، وأكملت اللجنة الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية، لتسهيل مشاركة المحامل من نقطة البداية وحتى خط النهاية لضمان إبحار آمن وسلامة الجميع.
وأشاد خليفة الرميثي، مدير إدارة الرياضات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإقبال الكبير على التسجيل، والتفاعل الإيجابي من قبل ملاك المحامل والنواخذة في عمليات إكمال الإجراءات، والتأكيد على الالتزام بلائحة المشاركة في سباقات هذه الفئة والجوانب المرتبطة بالمواصفات الفنية المطلوبة للمحامل، وتوفير أدوات السلامة للنواخذة والبحارة.
وقال: سباق أريلة يعد جولة مهمة للمحامل، ويحرص خلاله الملاك على الدفع بنخبة النواخذة والبحارة للمنافسة على الجوائز القيمة، والاستعداد لسباقات المناسبات الكبرى التي ستقام ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية.

 

سباق أريلة للمحامل الشراعية
حمدان بن زايد
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
