«دبي ديزرت كلاسيك» للجولف تترقب «بطل الجامعات الأميركية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، للعام الخامس التوالي، منح اللاعب الرقم 1 في تصنيفات «جولة بي جي أيه الجامعية» الأميركية في نهاية مرحلة الخريف من موسم الجولف الجامعي، بطاقة مشاركة مباشرة في البطولة، التي ستقام في نادي الإمارات للجولف، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.

من بين الذين شاركوا سابقاً في هذه البطولة التي تعد واحدة من أبرز أحداث بطولات النخبة في سلسلة رولكس، ديفيد فورد من جامعة نورث كارولينا، ومايكل ثوربجورنسن من جامعة ستانفورد، ولودفيج أبيرج من جامعة تكساس تك، وسام بينيت من جامعة تكساس إيه آند إم. وتأهل إلى الجولات النهائية للبطولة التي تقام في نادي الإمارات للجولف، كل من فورد محققاً المركز 72 في نسخة العام الماضي 2025، وثوربجورنسن محققاً المركز 11 في 2024، وأبيرج المركز 70 في 2023.

وجاء أداء أبيرج قبل أشهر قليلة من فوزه ببطولتي أوميجا أوروبا ماسترز وآر إس إم كلاسيك، واختياره من قبل كابتن الفريق الأميركي في كأس رايدر في عامه الأول كمحترف.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «يفخر فريقنا بالحفاظ على تقاليد الترحيب بأفضل اللاعبين الهواة للمشاركة في حدث عالمي المستوى في لحظة تُعد محورية من مسيرتهم، وفي العام الماضي، شاهدنا ديفيد فورد يلعب إلى جانب البطل أربع مرات روري ماكلروي على ملعب المجلس، وانضم إلى مجموعة رائعة من المواهب العالمية. سيحظى اللاعب المصنف الأول في جولة بي جي أيه الجامعية الأميركية هذا العام بالفرصة نفسها للمنافسة على أعلى المستويات، مع عودة روري مجدداً للمشاركة في البطولة إلى جانب نخبة من أبرز اللاعبين».

من بين أبرز اللاعبين المرشحين للتأهل إلى نسخة عام 2026 للبطولة هذه جولة بي جي أيه الجامعية، بن جيمس (جامعة فيرجينيا)، ومايكل لا ساسو (جامعة أول ميس)، وكريستيان ماس (جامعة تكساس)، وجايس سومي (جامعة أوكلاهوما)، وتومي موريسون (جامعة تكساس).

وتعتبر بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من البطولات المؤهلة مؤهلة ضمن تصنيف جولة PGA الجامعية، وستُدرج في سجل اللاعب ضمن سعيه للحصول على جوائز الأداء من جولة بي جي أيه الجامعية.

وقال بريندان فون دوهرين، المدير التنفيذي لجولة PGA الجامعية: «أدت شراكة جولة PGA الجامعية مع بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك دوراً محورياً في إعداد أفضل لاعبي الجولف الجامعيين لخوض الجولف بشكل احترافي. نتقدم بالشكر الجزيل من سيمون وفريقه على دعمهم المتواصل على مدار خمس سنوات، ونتطلع إلى توفير فرصة أخرى لأحد أكثر اللاعبين استحقاقاً وموهبة في عالم الجولف».

تدخل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك الآن نسختها الـ 37، وتعتبر أقدم حدث احترافي للجولف في منطقة الشرق الأوسط والحدث الرائد في سلسلة رولكس في جولة دي بي ورلد، حيث تجمع بين الرياضة ذات المستوى العالمي والريادة في الاستدامة وتجارب المشجعين التي لا مثيل لها.