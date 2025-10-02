منتخب الدراجات يشارك في «عربية العراق»



أبوظبي (الاتحاد)



غادرت بعثة منتخب الدراجات إلى مدينة السليمانية بالعراق، للمشاركة في البطولة العربية لدراجات الطريق وأصحاب الهمم، من 3 إلى 13 أكتوبر الجاري، ضمن نخبة من الفرق، وتشمل فئات الرجال والشباب والناشئين والسيدات، والشابات، إضافة إلى سباقات أصحاب الهمم.

ويشارك المنتخب في فئة الرجال باللاعبين أحمد يوسف المنصوري، عبد الله جاسم العلي، محمد المطيوعي، محمد محراب الصباغ، سعيد محمد مراد، وراشد البلوشي، وفي فئة الشباب علي أحمد نصيرائي، يوسف عبد الله أميري، عبد الله إبراهيم الهاشمي، وسيف محمد الغاوي، بينما يمثل المنتخب في فئة الناشئين: سلطان سعود الحمادي، منصور المنصوري، معضد المشغوني، وفلاح أحمد النعيمي.

وتضم البعثة أيضاً محمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية، والحكم المرافق عبد الله الحوسني، إلى جانب المدربين بدر علي ثاني وأحمد عبيد المري، والمدلك جون بول، وميكانيكي الدراجات ساجيث ساندروا، بما يضمن توفير جميع عناصر الدعم الفني والإداري للاعبين خلال البطولة.

وأكد اتحاد الدراجات أن المشاركة تأتي ضمن خططه الاستراتيجية لتعزيز حضور المنتخب الوطني في المحافل العربية والدولية، ومنح الفرصة للاعبين الشباب لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع نخبة من أبرز الدراجين العرب، بما يسهم في تطوير اللعبة، ورفع راية الإمارات في الاستحقاقات الخارجية.