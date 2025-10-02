الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يجهّز ساؤول.. وبيريرا يعود قبل مباراة الظفرة

2 أكتوبر 2025 15:20

 
علي معالي (أبوظبي)

يحصل الشارقة على راحة 5 أيام، عقب الانتهاء من مباراة السد، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في العاصمة القطرية الدوحة، ويعود «الملك» إلى التدريبات 6 أكتوبر الجاري بكامل طاقته من اللاعبين الموجودين في الوقت الراهن، بعيداً عن صفوف المنتخبات الوطنية.
وحرص الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش على منح لاعبيه هذه الراحة، بعد فترة من الضغوط المحلية، وخوض مباراتين قويتين على مستوى آسيا، تمكّن في الأولى من تحقيق «ريمونتادا» مثيرة، والفوز على الغراف القطري 4-3 بـ«الإمارة الباسمة»، وتقديم مباراة مميزة أمام السد، والعودة بتعادل إيجابي، ليحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب «النخبة الآسيوية» بـ4 نقاط.
وهناك ترتيبات خاصة لبعض اللاعبين، في ظل توقف المران، من خلال برنامج تأهيل خاص للمهاجم الفنزويلي ساؤول، القادم من الدوري الروسي، وهو لاعب متميز سيكون له دوره المؤثر مع الألباني ماناج، حيث يمثل اللاعب الجديد بإضافة قوية في ظل النقص الهجومي الذي يعاني منه الشارقة في العديد من الأوقات، وانخرط ساؤول في تدريبات «الرديف»، وقام مساعد المدرب بمتابعته، وينتظم بعدها في تدريبات لاعبي الفريق الأول، الذين لم يشاركوا في المباراة الآسيوية الأخيرة، حتى يتمكّن اللاعب من دخول قائمة الفريق المقبلة مع عودة دوري أدنوك للمحترفين بلقاء الظفرة 17 أكتوبر.
وقبل خوض مباراة الظفرة هناك العديد من النقاط الإيجابية التي يبني عليها الجهازان الفني والإداري للمرحلة المقبلة، والتي يبحث فيها «الملك» عن عودة قوية في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما جمع الشارقة 4 نقاط من 5 جولات، بعكس ما يقدمه في آسيا، بحصد 4 نقاط من مباراتين، ويستعد الفريق خدمات لوان بيريرا، وفلاديمير، على أن يعود عادل الحوسني عقب الجولة المقبلة.

الإمارات
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
دوري أبطال آسيا للنخبة
