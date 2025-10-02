العين ماسترز للريشة الطائرة تدخل مراحل الحسم



مراد المصري (العين)



تدخل بطولة العين ماسترز العالمية للريشة الطائرة، الجمعة، مراحل الحسم، مع استكمال دور الـ16 وانطلاق ربع النهائي، ضمن الأدوار الإقصائية، بإقامة مواجهات عالمية مرتقبة في الحدث الذي يستضيفه نادي العين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وينظمه اتحاد الريشة الطائرة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت البطولة على مدار الأيام الماضية منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، لأنها من الأحداث الرسمية التي تمنح نقاطاً تصنيفية عالمية، ضمن الاستعدادات المؤهلة إلى بطولة العالم 2026، وتمهيداً للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ضمن جولة الBWF Super 100.

وأكد ناصر خميس المري، الأمين العام لاتحاد الريشة الطائرة، أن إقامة البطولة للعام الثاني على التوالي على أرض الدولة، وتحديداً في مدينة العين، يترجم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها مركزاً إقليمياً لتطوير ونشر رياضة الريشة الطائرة على مستوى المنطقة والعالم، وأن البطولة تحظى بمشاركة من أبرز النجوم العالميين، وسط تطلعات أن تنجح قائمة اللاعبين من داخل الدولة في تقديم المردود وحصد المكاسب المرجوة، والمنافسة بهدف الوقوف على منصة التتويج.