«رفع الأثقال» يشارك بـ7 لاعبين في «الألعاب الآسيوية»



دبي (وام)



أعلن اتحاد رفع الأثقال مشاركة 7 لاعبين في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.

يمثل المنتخب في البطولة كل من زايد العامري «وزن 55 كجم»، وثنيان الحمودي «وزن 55 كجم»، وعبدالله عادل البلوشي «وزن 65 كجم»، وسالم عبدالله الشعالي «وزن 71 كجم»، وسعيد الهاجري «وزن 81 كجم»، وعلي الحميري «وزن +81 كجم»، وفيصل حمد العجمي «وزن 98 كجم».

وأكد حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أن المشاركة في هذه البطولة القارية خطوة جديدة لمنتخب فئة الشباب ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعداد جيل قادر على المنافسة في بطولات العالم ودورات الألعاب، وصولاً إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

وأضاف أن برنامج إعداد اللاعبين انطلق منذ أكثر من ستة أشهر، بعد المشاركة في بطولتي غرب آسيا والعرب وحقق اللاعبون فيهما نتائج مشجعة عززت من جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح أن التحضيرات شملت الجوانب الفنية والبدنية والنفسية والذهنية، خاصة أن أعمار جميع المشاركين تقل عن 15 عاماً، الأمر الذي تطلب برنامج إعداد خاصاً يؤهلهم للتعامل مع تحديات هذه المرحلة القارية المهمة.