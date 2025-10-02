الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زهرة الهاشمي تدشّن «عالمية الأثقال» برقم جديد

زهرة الهاشمي تدشّن «عالمية الأثقال» برقم جديد
2 أكتوبر 2025 16:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق


دشّنت زهرة الهاشمي لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مشوار المنتخب الوطني، في بطولة العالم التي تقام بمدينة فوردي النرويجية، وحققت رقماً شخصياً جديداً في وزن 53 كجم، بمجموع بلغ 115 كجم «50 خطفاً و65 نتراً»، وتستمر المنافسات في بقية الأوزان المختلفة إلى 11 أكتوبر الحالي.
وكانت بعثة منتخب الأثقال برئاسة محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، غادرت إلى النرويج فجر الأحد الماضي، وضمت خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، وعبد الرحمن محمد، مدرب المنتخب، وأفيناش باندو وماهر قربي مدربي النادي، ويمثل المنتخب من نادي أبوظبي بجانب الهاشمي، عز الدين الغفير، ومؤيد النجار اللذان يشاركان في منافسات الأوزان الثقيلة، وأيضاً مي المدني، وعيسى البلوشي لاعبا اتحاد اللعبة.
وعبّرت الهاشمي عن رضاها بما قدمته في المنافسة، معتبرةً أن ما حصدته من مجموع نقاط يمثل نقلة في مشوارها، ويؤكد أنها على الطريق الصحيح، بفضل الرعاية والاهتمام اللذين تجدهما من النادي، وفرص المشاركة في الاستحقاقات الكبرى التي يحرص الاتحاد على تواجد لاعبي نادي أبوظبي فيها، خاصة أنهم يمثلون العمود الفقري للمنتخب.
يذكر أن مشاركة المنتخب تأتي بحثاً عن أرقام جديدة للاعبين الخمسة، وفي ذات الوقت التحضير القوي لتصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والتي تنطلق العام المقبل، وتتضمن البطولات القارية وبطولات الاتحاد الدولي.

 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
النرويج
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©