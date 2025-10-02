زهرة الهاشمي تدشّن «عالمية الأثقال» برقم جديد



أبوظبي (الاتحاد)



دشّنت زهرة الهاشمي لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مشوار المنتخب الوطني، في بطولة العالم التي تقام بمدينة فوردي النرويجية، وحققت رقماً شخصياً جديداً في وزن 53 كجم، بمجموع بلغ 115 كجم «50 خطفاً و65 نتراً»، وتستمر المنافسات في بقية الأوزان المختلفة إلى 11 أكتوبر الحالي.

وكانت بعثة منتخب الأثقال برئاسة محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، غادرت إلى النرويج فجر الأحد الماضي، وضمت خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، وعبد الرحمن محمد، مدرب المنتخب، وأفيناش باندو وماهر قربي مدربي النادي، ويمثل المنتخب من نادي أبوظبي بجانب الهاشمي، عز الدين الغفير، ومؤيد النجار اللذان يشاركان في منافسات الأوزان الثقيلة، وأيضاً مي المدني، وعيسى البلوشي لاعبا اتحاد اللعبة.

وعبّرت الهاشمي عن رضاها بما قدمته في المنافسة، معتبرةً أن ما حصدته من مجموع نقاط يمثل نقلة في مشوارها، ويؤكد أنها على الطريق الصحيح، بفضل الرعاية والاهتمام اللذين تجدهما من النادي، وفرص المشاركة في الاستحقاقات الكبرى التي يحرص الاتحاد على تواجد لاعبي نادي أبوظبي فيها، خاصة أنهم يمثلون العمود الفقري للمنتخب.

يذكر أن مشاركة المنتخب تأتي بحثاً عن أرقام جديدة للاعبين الخمسة، وفي ذات الوقت التحضير القوي لتصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والتي تنطلق العام المقبل، وتتضمن البطولات القارية وبطولات الاتحاد الدولي.