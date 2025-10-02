الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اتحاد التنس يشرف على «البيكل بول»

اتحاد التنس يشرف على «البيكل بول»
2 أكتوبر 2025 16:45

 
دبي (الاتحاد)

رحّب اتحاد التنس بقرار وزارة الرياضة بإدارة شؤون رياضة البيكل بول في الدولة، ويعكس حرص الوزارة على نشر ثقافة الألعاب الرياضية، وتوفير مظلة تنظيمية وتشريعية للعبة واعتمادها لتكون ضمن أنشطة الاتحاد الرسمية وتكليفه بمسؤولية تطويرها، والإشراف على تنظيم البطولات المحلية والدولية، والمساهمة بإعداد الكوادر الوطنية الفنية والإدارية، ووضع اللوائح والأنظمة التي تنظمها وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وعبر ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد للتنس، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها الوزارة لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم والجهازين الإداري والفني، مؤكداً أن أسرة الاتحاد تعمل على تعزيز خطته الاستراتيجية لنشر ثقافة لعبة البيكل بول بين مختلف فئات المجتمع، وتوفير برامج تدريبية وبطولات تنافسية تسهم في رفع مستوى الرياضة محلياً وإقليمياً.
وتُعد البيكل بول من الرياضات الحديثة الأسرع نمواً عالمياً، حيث تمزج بين التنس والريشة وكرة المضرب، وتتميز بسهولة ممارستها وملاءمتها لمختلف الأعمار، مما يجعلها إضافة نوعية إلى المشهد الرياضي في الدولة.

الإمارات
وزارة الرياضة
اتحاد التنس
