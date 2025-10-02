«الأبيض» كامل العدد قبل السفر إلى الدوحة



معتز الشامي (دبي)



استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، سلطان عادل مهاجم شباب الأهلي إلى قائمة «الأبيض»، بمعسكر الإعداد الحالي في دبي، والذي يستمر إلى الثلاثاء المقبل، موعد السفر إلى الدوحة.

ويستعد منتخبنا للمشاركة في تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تستضيفها قطر من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً قطر وعُمان.

ويستهل «الأبيض» مشواره بلقاء عُمان 11 أكتوبر، ويختتم التصفيات بمواجهة قطر 14 أكتوبر، وتقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، ويتأهل إلى كأس العالم مباشرة متصدر ترتيب المجموعة.

ووصلت قائمة «الأبيض» إلى 32 لاعباً، بعد استدعاء سلطان عادل، حيث التحق جميع اللاعبين بالمعسكر، لاسيما الـ15 لاعباً الذين غابوا للمشاركات الخارجية للأندية في دوري أبطال آسيا النخبة ودوري أبطال آسيا2، وهم: حمد المقبالي، حارب عبد الله، يحيى الغساني «شباب الأهلي»، وفابيو ليما، علي صالح، ونيكولاس خيمنيز «الوصل»، وعلاء الدين زهير، لوكاس بيمنتا، روبين فيليب، كايو كانيدو «الوحدة»، وخالد الظنحاني، ماجد حسن، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني، كايو لوكاس «الشارقة».

وتضم القائمة الآن 32 لاعباً بعد التحاق الدوليين، وهم خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وإريك دي مينيزيس، وخالد الظنحاني، وكوامي كوايدو، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبين فيليب، وخليفة الحمادي، وماركوس ميلوني، وزايد سلطان، وريتشارد أكونور، ولوران بيريرا، وجوستافوا أليكس، وماكانزي هانت، وماجد حسن، وحارب عبدالله، ومحمد عبدالباسط، وسيل سوزا، وعبدالله رمضان، ويحيى الغساني، ويحيى نادر، وعلي صالح، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمنيز، وبرونو أوليفيرا، وألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو، كايو لوكاس، وسلطان عادل.

ويواصل «الأبيض» تدريباته يومياً في دبي، وعقد كوزمين اجتماعاً مع اللاعبين، بحضور العناصر التي غابت عن بداية التجمع، لبدء مرحلة جديدة من التحضيرات، بعد اكتمال الصفوف، حيث يسعى الجهاز الفني لمراقبة ومتابعة التدريبات بشكل دقيق، حتى موعد السفر إلى الدوحة، ويتوقع أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً، ما يعني استبعاد 6 لاعبين من القائمة الموسعة، والاكتفاء بالعناصر الجاهزة، وفق برنامج التدريبات اليومية، التي يركّز فيها الجهاز الفني على علاج السلبيات، التي ظهرت خلال الوديتين الدوليتين في تجمع سبتمبر الماضي بدبي، حيث كان كوزمين دفع بأكثر من 25 لاعباً جميعهم في التشكيلة الحالية، للوقوف على مستوياتهم والاستقرار على أنسب الأسماء القادرة على تنفيذ فكر وتكتيك الجهاز الفني في مباراتي عُمان وقطر، خاصة أن كوزمين ينوي توظيف أكثر من لاعب في مراكز مختلفة لاستغلالهم في مباراتي التصفيات، وذلك نظراً لقرب توقيت المباريات، بالإضافة إلى احتياج الجهاز الفني للاحتفاظ بأوراق رابحة قادرة على صناعة الفارق بحسب سيناريو كل مباراة.

وكان منتخبنا دخل معسكرين تحضيراً لتلك التصفيات، جاء الأول في النمسا، لاستغلال تواجد أنديتنا في معسكراتها الصيفية بأوروبا، واستمر لمدة 10 أيام خلال أغسطس الماضي، وشهد خوض تجربتين أمام فرق أوروبية متوسطة المستوى، بينما كان المعسكر الدولي الأول للمجموعة الحالية، في مطلع سبتمبر الماضي، وخاض منتخبنا وديتين دوليتين أمام سوريا والبحرين، وشهد مشاركة ما يصل إلى 25 لاعباً من القائمة المستدعاة للمشاركة.