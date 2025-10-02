الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ديشامب يستدعي وجهاً جديداً إلى منتخب فرنسا

2 أكتوبر 2025 17:28

 
باريس (أ ف ب)

استدعى مدرب فرنسا ديدييه ديشامب مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي جان-فيليب ماتيتا إلى صفوف المنتخب الوطني للمرة الأولى للمباراتين المقبلتين ضد أذربيجان وآيسلندا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وتدرج ماتيتا (28 عاماً) في الفئات العمرية لمنتخب فرنسا، وكان ضمن أفراد الفريق الذي أحرز الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف عام 2024.
ويأتي استدعاء ماتيتا في ظل غيابات عديدة يعاني منها المنتخب الفرنسي أبرزها لمهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وزميله في الهجوم ماركوس تورام من إنتر الإيطالي وجناح سان جرمان ديزيريه دويه.
وعاد إلى التشكيلة أيضاً للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2024 على الرغم منه أنه لا يلعب كثيراً في صفوف فريقه الجديد ميلان الإيطالي.
والأمر ينطبق على لاعب الوسط المدافع إدواردو كامافينجا الغائب عن التشكيلة الأخيرة في سبتمبر والمرشّح للحلول مكان زميله في ريال مدريد الإسباني أوريليان تشواميني الموقوف مباراتين.

