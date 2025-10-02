الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدافع يوفنتوس يغيب أسبوعين

مدافع يوفنتوس يغيب أسبوعين
2 أكتوبر 2025 17:30

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية


يغيب المدافع الكولومبي خوان كابال عن يوفنتوس الإيطالي لأسبوعين على الأقل بداعي الإصابة في فخذه اليمنى، كما أعلن نادي شمال إيطاليا.
وقال يوفنتوس في بيان «الفحوص أثبتت بأن اللاعب يعاني من تمزق عضلي في الفخذ اليمنى».
وأضاف «بعد أسبوعين، سنجري فحوصات جديدة لمعرفة مدة تعافيه».
وبحسب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» وشبكة «سكاي سبورت» فإن غياب المدافع الكولومبي قد يستغرق شهراً.
وتعرض كابال للإصابة بعد مرور 16 دقيقة خلال مباراة فريقه ضد فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا (2-2).
وانضم كابال إلى صفوف يوفنتوس صيف عام 2024 قادماً من فيرونا لكن موسمه الأول في صفوف السيدة العجوز انتهى في نوفمبر لدى تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي مع 11 نقطة، قبل أن يلتقي مع ميلان المتصدر الأحد المقبل.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
دوري أبطال أوروبا
فياريال
ميلان
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©