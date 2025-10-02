مدافع يوفنتوس يغيب أسبوعين



روما (أ ف ب)



يغيب المدافع الكولومبي خوان كابال عن يوفنتوس الإيطالي لأسبوعين على الأقل بداعي الإصابة في فخذه اليمنى، كما أعلن نادي شمال إيطاليا.

وقال يوفنتوس في بيان «الفحوص أثبتت بأن اللاعب يعاني من تمزق عضلي في الفخذ اليمنى».

وأضاف «بعد أسبوعين، سنجري فحوصات جديدة لمعرفة مدة تعافيه».

وبحسب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» وشبكة «سكاي سبورت» فإن غياب المدافع الكولومبي قد يستغرق شهراً.

وتعرض كابال للإصابة بعد مرور 16 دقيقة خلال مباراة فريقه ضد فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا (2-2).

وانضم كابال إلى صفوف يوفنتوس صيف عام 2024 قادماً من فيرونا لكن موسمه الأول في صفوف السيدة العجوز انتهى في نوفمبر لدى تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي مع 11 نقطة، قبل أن يلتقي مع ميلان المتصدر الأحد المقبل.