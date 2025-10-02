الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برشلونة يؤجل العودة إلى «كامب نو»!

برشلونة يؤجل العودة إلى «كامب نو»!
2 أكتوبر 2025 17:32

 برشلونة (أ ف ب) 

تأجلت عودة برشلونة إلى ملعب «كامب نو» مرة جديدة، بعد أن أعلن بطل إسبانيا أن الملعب لن يكون جاهزاً لاستضافة مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني.
وكان العملاق الكتالوني يأمل في الحصول على تصريح من مجلس المدينة في الوقت المناسب لمباراته الثالثة في دوري الأبطال المقررة في 21 أكتوبر الحالي، من دون أن يتمكن من ذلك، وبالتالي ستُقام تلك المباراة على الملعب الأولمبي، حيث خسر برشلونة 2-1 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المسابقة القارية.
وقال برشلونة: «يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح كامب نو في الأيام المقبلة».
وبعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، لا يزال الملعب الشهير غير جاهز لاستضافة المباريات حتى مع انخفاض سعته.
ومن المتوقع أن تبلغ السعة النهائية لملعب كامب نو 105 آلاف متفرج، وكان من المقرر أن يُفتح في نوفمبر 2024، لكن الأعمال تأخرت مرات عدة.
وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة إنه لا تزال هناك مشاكل في طرق الإخلاء، إلى جانب قضايا تتعلق بالسلامة أخرى.
خاض الفريق الذي يشرف على تدريبه الألماني هانزي فليك مبارياته خارج أرضه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من موسم الدوري الإسباني، لإتاحة الوقت الكافي لتجهيز الملعب لإعادة افتتاحه، ثم استضاف فالنسيا وخيتافي على ملعب يوهان كرويف، الذي يتسع لستة آلاف متفرج، بجوار ملعب تدريبه.
وتُقدر تكلفة إعادة بناء كامب نو من قِبل برشلونة بـ1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار).

