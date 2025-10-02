جولة «الأبطال» الثانية.. أفضلية «الطليان» وفرق البرتغال وبلجيكا «في خبر كان»!



عمرو عبيد (القاهرة)



تباينت نتائج فرق بعض دوريات أوروبا الكُبرى، خلال الجولة الثانية من مرحلة الدوري بـ«الشامبيونزليج»، إلا أن الفرق الإيطالية خرجت بأفضل النتائج، بين ممثلي «الـ5 الكبار»، حيث لعب نجوم «الكالشيو» 4 مباريات، شهدت تحقيقهم الفوز في 3 منها، لمصلحة إنتر ميلان ونابولي وأتالانتا، مقابل تعادل وحيد ليوفنتوس، بدا مقبولاً نظراً لكونه خارج الديار أمام فياريال، في ظل تقدم «السيدة العجوز» حتى اللحظات الأخيرة.

وبلغت نسبة نجاح فرق «سيري آ» في تلك الجولة، 83.3%، وهي الأعلى على الإطلاق بين جميع أندية الدوريات الكُبرى في «القارة العجوز»، وسجّل «الطليان» 9 أهداف، مقابل اهتزاز شباكهم 4 مرات، خلال الـ4 مباريات، في حين جاءت فرق الدوري الفرنسي في المرتبة الثانية، على القياس نفسه، بعدما حققت الفوز في مباراتين مقابل تعادل واحد، بنسبة نجاح 77.8%.

والحقيقة أن النتائج كانت «ممتازة» من جانب فرق «ليج ون»، بفوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه على حساب برشلونة، وكذلك الانتصار العريض لمارسيليا على أياكس، كما أن تعادل موناكو مع «العملاق» مانشستر سيتي، يُعد نتيجة إيجابية حتى لو كانت في ملعب «الحُمر»، لأنه كان متأخراً وأدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة.

على جانب آخر، ورغم تسجيلها العدد الأكبر من الأهداف مُجتمعة، بـ14 هدفاً، لم تُحقق كل فرق «الليجا» النتائج المرجوة، مُكتفية بتسجيل نسبة نجاح عامة بلغت 46.6%، إذ إن الانتصارين الكبيرين لفريقي العاصمة، الريال وأتلتيكو، لم يغطيا آثار خيبة هزيمتي برشلونة وبلباو، في حين بدا تعادل فياريال أمام يوفنتوس جيداً لـ«الغواصات»، وإذا كان ممثلو «الليجا» قد سجلوا الكم الأكبر من الأهداف لأي دوري، فإنهم استقبلوا أيضاً أكبر عدد من الأهداف، وبلغ 9 أهداف.

وبدت نسب نجاح فرق «البريميرليج» و«البوندسليجا» متقاربة، رغم اختلاف النتائج، حيث حصد «الإنجليز» نجاحاً بنسبة 61.1%، مقابل 58.3% لـ«الألمان»، بعدما فاز نيوكاسل وأرسنال وتشيلسي، مقابل تعادلين لمانشستر سيتي وتوتنهام، في حين كان ليفربول الخاسر الوحيد بينها، في مفاجأة كُبرى، مثلما كان الحال مع الهزيمة «الثقيلة» التي تلقاها أينتراخت فرانكفورت، بجانب تعادل ليفركوزن وفوز «الكبيرين»، بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، وسجلت فرق كل دوري منهما 11 هدفاً، لكن ممثلي «البوندسليجا» استقبلوا 8 أهداف، مقابل 5 في شباك «كبار البريميرليج».

بعيداً عن «الخمسة الكبار»، فشلت الفرق البرتغالية والبلجيكية تماماً في تلك الجولة، حيث خسر ممثلا «بريميرا ليجا» مباراتيهما، وهو ما تكرر مع فريقي «برو ليج»، اللذين استقبلا 6 أهداف مقابل تسجيل هدف وحيد، في حين أحرز «البرتغاليون» هدفاً واهتزت شباكهم 3 مرات، واكتفى الدوري الهولندي بنقطة تعادل أيندهوفن، ليُحقق نجاحاً في تلك الجولة بنسبة 16.7%، بعد خسارة ثقيلة لفريقه الثاني، أياكس، بإجمالي تسجيل هدف واحد أيضاً، مقابل 5 في الشباك الهولندية.