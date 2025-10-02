جوف تنهي مغامرة «ليس» في بكين



بكين (أ ف ب)



بلغت الأميركية كوكو جوف حاملة اللقب الدور نصف النهائي من دورة بكين للألف نقطة في التنس، بفوزها على الألمانية إيفا ليس غير المصنفة 6-3 و6-4.

وتلتقي جوف المصنفة ثالثة عالمياً في الدور التالي مع مواطنتها أماندا أنيسيموفا الفائزة على الإيطالية جازمين باوليني 6-7 و6-3 و6-4.

وقالت جوف ابنة الـ 21 عاماً «أنا سعيدة بالطريقة التي لعبت فيها، إنها لاعبة قوية تقوم بضرب الكرات بطريقة مذهلة، وبالتالي حاولت المحافظة على قتاليتي خلال المباراة».

وأضافت «أعتقد أنني ربما لعبت نقطة واحدة سلبية في هذه المباراة، لكن بعد ذلك أعتقد أنني قدمت أداءً جيداً».

تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الأولى لكن الكلمة الأخيرة كانت للأميركية.

ونجحت جوف في كسر إرسال منافستها مرة واحدة في الثانية لتحسم المباراة في ساعة و28 دقيقة.

وكانت ليس (23 عاماً) حققت مفاجأة كبيرة في ربع النهائي بفوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا محققة أول انتصار لها في مسيرتها على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات.

وشهدت المباراة الثانية بين أنيسيموفا وباوليني صراعاً قوياً ونجحت الأخيرة في حسم المجموعة الأولى بعد جولة فاصلة.

ردت أنيسيموفا في المجموعة الثانية بقوة عندما تقدمت 4-0 قبل أن تفوز بها 6-3.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الثالثة وأنقذت أنيسيموفا ست كرات حاسمة لباوليني في الشوط السابع والنتيجة في مصلحة الأخيرة 4-3 لتعادل النتيجة 4-4 قبل أن تكسر الأميركية إرسال منافستها في الشوط التالي، وتفوز في المباراة الماراثونية التي استمرت ساعتين و45 دقيقة.

وقالت الأميركية «كان الأمر صعبا للغاية، مر وقت طويل لم أواجهها»، علماً أن المواجهة الوحيدة السابقة بينهما تعود إلى دورة بارما الإيطالية عام 2021.