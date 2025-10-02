هالاند يدمر الأرقام في «أبطال أوروبا»

معتز الشامي (أبوظبي)



منذ انطلاق مسيرته في دوري أبطال أوروبا، برز النرويجي إيرلينج هالاند ظاهرة تهديفية غير مسبوقة، حتى إنه تفوّق على تسعة أندية تاريخية في عدد الأهداف التي سجلها في أول 50 مباراة بالمسابقة، حيث أحرز 52 هدفاً، وأكثر مما سجّله كل من دينامو زغرب، أندرلخت، ليل، كلوب بروج، بشيكتاش، سيلتك، جالطة سراي، سي إس كيه موسكو، وباناثينايكوس في أول 50 مباراة لها في دوري الأبطال.

والأمر الأبرز أن هالاند أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في تاريخ دوري الأبطال، بعدما حقق الإنجاز في 49 مباراة فقط، محطماً رقم روود فان نيستلروي الذي وصل في 62 مباراة، وهذا الأداء المذهل لم يأتِ من فراغ؛ وهالاند يجمع بين القوة البدنية، الطول، الحسم داخل منطقة الجزاء، والقدرة على استغلال الفرص القريبة، بالإضافة إلى دعمه من منظومة هجومية متكاملة في مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

كما أن توزيع الأهداف لديه يُظهر توازناً «أغلبها من داخل منطقة الجزاء، ومعظمها من اللعب المفتوح، وعدد قليل من الأهداف بالرأس»، وفي ظل هذا الزخم، بات هالاند يُعتبر نذيراً لتغيّر خريطة هدافي دوري أبطال أوروبا، وربما يكون الأقرب لمنافسة كبار الأساطير مثل رونالدو وميسي.